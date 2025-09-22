24 Sentyabr 2025
Daha bir "Barselona"lı Parisdə mükafat qazandı - VİDEO

Qadın futbolu
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 23:24
Daha bir "Barselona"lı Parisdə mükafat qazandı - VİDEO

Dünyanın ən yaxşı gənc qadın oyunçusu da "Barselona"nın təmsilçisi olub.

İdman.biz xəbər verir ki, bu titula 19 yaşlı Viki Lopes layiq görülüb.

Lopes həm də İspaniya millisinin hücumçusudur.

