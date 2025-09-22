Daha bir "Barselona"lı Parisdə mükafat qazandı - VİDEO

Dünyanın ən yaxşı gənc qadın oyunçusu da "Barselona"nın təmsilçisi olub.
İdman.biz xəbər verir ki, bu titula 19 yaşlı Viki Lopes layiq görülüb.
Lopes həm də İspaniya millisinin hücumçusudur.
