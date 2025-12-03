3 Dekabr 2025
Azərbaycan millisinin futbolçusu Avropa klublarından təklif alıb

3 Dekabr 2025 20:15
Azərbaycan millisinin futbolçusu Avropa klublarından təklif alıb

Rusiyanın qadınlardan ibarət “Zenit” komandasında çıxış edən Azərbaycan millisinin üzvü Nigar Mirzəliyeva Avropa klublarından təklif alıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə AZƏRTAC-a müdafiəçinin özü məlumat verib.

O, bir neçə ölkədən təklifləri nəzərdən keçirdiyini söyləyib: “Rusiya, Türkiyə və Avropanın digər klublarından təkliflər var. Hələlik bu barədə düşünürəm. Sərfəli təkliflər olarsa, dəyərləndirəcəyəm”.

Qeyd edək ki, Nigar Mirzəliyevanın “Zenit”lə hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin dekabr ayında başa çatacaq.

