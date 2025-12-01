1 Dekabr 2025
Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu oyununa çıxacaq

1 Dekabr 2025 09:27
Bu gün Azərbaycanın 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi 2026-cı il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda yer alan komanda Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşacaq.

Oyun Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərindəki “Kukus” stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.

Qarşılaşmanı maltalı referi Yoanna Vassallo idarə edəcək.

Qeyd edək ki, U-19 daha əvvəl qrupda keçirdiyi görüşlərdə Sloveniya 0:2, Şimali Makedoniyaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

