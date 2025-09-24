Beynəlxalq Xizək Federasiyasının prezidenti: “Azərbaycan yarışları yüksək səviyyədə təşkil edib”

Beynəlxalq Xizək Federasiyasının (ISU) prezidenti Kim Jae-Yeol Azərbaycan tərəfindən təşkil olunan fiqurlu konkisürmə üzrə yeniyetmələr Qran-prisinin açılış mərasimində iştirak edib.
İdman.biz-in məlumatına görə, federasiya rəhbəri vurğulayıb ki, ölkəmiz böyük təşkilatçılıq qabiliyyətinə malikdir:
“Azərbaycan Qran-prini yüksək səviyyədə təşkil edib. Ölkəniz yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malikdir. Bu, Bakıya ikinci gəlişimdir. Bu cür gözəl və müasir şəhərdə olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Qran-prinin uğurla başa çatacağına inanıram”.
Qeyd edək ki, Bakıda təşkil olunan turnirdə 38 ölkədən 92 idmançı mübarizə aparır.