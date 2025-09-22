Yeganə təmsilçimiz Vladimir Litvintsev Qış Olimpiadasına gedir

Azərbaycan 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında, Milan və Kortina-d’Ampeçso şəhərlərində keçiriləcək fiqurlu konkis üzrə yarışlarda yalnız bir idmançı – Vladimir Litvintsev ilə təmsil olunacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, azərbaycanlı fiqurlu konkisürənlər Pekində keçirilmiş Olimpiya seçmə turniri ISU Skate to Milano zamanı əlavə kvotaları qazana bilməyiblər.
Qadınların təkfənd yarışında azərbaycanlı idmançı Nərgiz Süleymanova 142,55 xalla 12-ci yeri tutub (qısa proqram – 13-cü, sərbəst proqram – 15-ci). Qeyd etmək lazımdır ki, Süleymanova müəyyən mərhələdə texniki elementlərin icrası üzrə birinci yeri tutmuşdu, lakin çıxışının yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 9 xal itirdi və bu, onun yekun reytinqdə daha yüksək mövqe tutmasına imkan vermədi.
Buz üzərində rəqs yarışında Samanta Ritter/Daniil Brykalov duet 125,63 xalla 17-ci yeri tutub (ritm-dans – 19-cu, sərbəst rəqs – 16-cı).
2026-cı il Olimpiadasına təkfənd qadınlar və buz üzərində rəqs yarışlarında seçilmək üçün azərbaycanlı idmançıların ilk beşlikdə yer tutması tələb olunurdu.
Kişi təkfənd və cütlüklər yarışında isə azərbaycanlı idmançılar Pekində iştirak etməyiblər.
Beləliklə, 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın fiqurlu konkis üzrə yeganə nümayəndəsi Vladimir Litvintsev olacaq. O, ABŞ-nin Boston şəhərində keçirilmiş dünya çempionatı nəticəsində Olimpiadaya vəsiqə qazanıb.
Olimpiadaya vəsiqə qazanmaq şansı Azərbaycan dağ xizəkçilərinə də məxsusdur. Onlar ilin sonuna qədər seçmə yarışlarda qüvvələrini sınayacaqlar.
İdman.biz