Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin üzvü seçilib - FOTO

Beynəlxalq Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun (The Ski Club of International Journalists SCIJ) İspaniyanın “Valle de Boi Taull” Dağ Kurortunda təşkil edilən Baş Assambleyasında Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin 33-cü tamhüquqlu üzvü seçilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Qış İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.
Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu tədbirdə iştirak edən 23 ölkənin 100-ə yaxın media nümayəndəsinin yekdil dəstəyini qazanıb və dünya üzrə xizək sürməyə marağı olan jurnalistləri bir araya gətirən geniş beynəlxalq platformanın bir hissəsinə çevrilib.
2024-cü ildə Qış İdman Növləri Federasiyasının və “Şahdağ” Turizm Mərkəzinin dəstəyi ilə yaradılan Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun hazırda yerli televiziya kanalları və informasiya saytlarının əməkdaşı olan 7 nəfər üzvü var.
Klubun yaradılmasının əsas məqsədi xizək sürməyi bacaran yerli media nümayəndələrini öz ətrafında bir araya toplamaq, onların peşəkar səviyyədə xizəkçi kimi formalaşmasına dəstək göstərmək, həmçinin Beynəlxalq Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun hər il müxtəlif ölkələrdə media nümayəndələri arasında təşkil etdiyi toplantılarında iştirak etmək, klub çərçivəsində xizək yarışlarına qatılmaq, o cümlədən Azərbaycanı bu platformada təmsil etmək, xarici media nümayəndələri arasında tanıdılmasını və müsbət imicinin formalaşdırılmasını təmin etməkdir.
Klubun qarşıdakı dövrdə daha çox jurnalisti öz sıralarına cəlb etməsi və ölkədə xizək jurnalistikası istiqamətinin inkişafına töhfə verməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, 1955-ci ildə yaradılan Beynəlxalq Jurnalistlərin Xizək Klubunun hazırda Azərbaycanla birlikdə 33 ölkədən turizm, iqtisadiyyat, idman, sosial məsələlər, siyasət və bir sıra digər mövzulardan yazan 1000-ə yaxın üzvü mövcuddur. Beynəlxalq Klub tərəfindən bu günədək dünyanın 74 xizək kurortuna səfərlər təşkil edilib, 23 ölkədə müxtəlif toplantılar keçirilib.