13 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin üzvü seçilib - FOTO

Qış idman növləri
Xəbərlər
13 Mart 2026 12:37
85
Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin üzvü seçilib - FOTO

Beynəlxalq Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun (The Ski Club of International Journalists SCIJ) İspaniyanın “Valle de Boi Taull” Dağ Kurortunda təşkil edilən Baş Assambleyasında Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin 33-cü tamhüquqlu üzvü seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Qış İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu tədbirdə iştirak edən 23 ölkənin 100-ə yaxın media nümayəndəsinin yekdil dəstəyini qazanıb və dünya üzrə xizək sürməyə marağı olan jurnalistləri bir araya gətirən geniş beynəlxalq platformanın bir hissəsinə çevrilib.

2024-cü ildə Qış İdman Növləri Federasiyasının və “Şahdağ” Turizm Mərkəzinin dəstəyi ilə yaradılan Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun hazırda yerli televiziya kanalları və informasiya saytlarının əməkdaşı olan 7 nəfər üzvü var.

Klubun yaradılmasının əsas məqsədi xizək sürməyi bacaran yerli media nümayəndələrini öz ətrafında bir araya toplamaq, onların peşəkar səviyyədə xizəkçi kimi formalaşmasına dəstək göstərmək, həmçinin Beynəlxalq Xizəkçi Jurnalistlər Klubunun hər il müxtəlif ölkələrdə media nümayəndələri arasında təşkil etdiyi toplantılarında iştirak etmək, klub çərçivəsində xizək yarışlarına qatılmaq, o cümlədən Azərbaycanı bu platformada təmsil etmək, xarici media nümayəndələri arasında tanıdılmasını və müsbət imicinin formalaşdırılmasını təmin etməkdir.

Klubun qarşıdakı dövrdə daha çox jurnalisti öz sıralarına cəlb etməsi və ölkədə xizək jurnalistikası istiqamətinin inkişafına töhfə verməsi nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, 1955-ci ildə yaradılan Beynəlxalq Jurnalistlərin Xizək Klubunun hazırda Azərbaycanla birlikdə 33 ölkədən turizm, iqtisadiyyat, idman, sosial məsələlər, siyasət və bir sıra digər mövzulardan yazan 1000-ə yaxın üzvü mövcuddur. Beynəlxalq Klub tərəfindən bu günədək dünyanın 74 xizək kurortuna səfərlər təşkil edilib, 23 ölkədə müxtəlif toplantılar keçirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yohannes Klebo Dünya Kubokunda sərt şəkildə yıxılaraq xəstəxanalıq olub
01:46
Qış idman növləri

Yohannes Klebo Dünya Kubokunda sərt şəkildə yıxılaraq xəstəxanalıq olub - FOTO

Klebo son dərəcə pis yıxılıb, başının arxası ilə möhkəm şəkildə yerə dəyib
Azərbaycanda kerlinq: olmayan bu idman növünün böyük perspektivi - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO
12 Mart 13:04
Qış idman növləri

Azərbaycanda kerlinq: olmayan bu idman növünün böyük perspektivi - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO

Olimpiada-2026 qış idman növlərini yenidən gündəmə gətirdi - bəs Azərbaycan kerlinq kimi istiqamətləri inkişaf etdirməyə hazırdırmı?
Sevgilisindən Olimpiya çempionuna bahalı hədiyyə - VİDEO
10 Mart 14:20
Qış idman növləri

Sevgilisindən Olimpiya çempionuna bahalı hədiyyə - VİDEO

Yutta Lerdam sevgilisindən bahalı hədiyyə alıb
“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı
10 Mart 10:19
Qış idman növləri

“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı

Yarış martın 14-15-də baş tutmalı idi
Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO
9 Mart 10:28
Qış idman növləri

Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO

Fiqurlu konkisürənlər zərif çıxışlarla yadda qaldılar
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO
9 Mart 10:15
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO

Yarışda ümumilikdə 124 idmançı iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib