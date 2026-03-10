10 Mart 2026
AZ

Sevgilisindən Olimpiya çempionuna bahalı hədiyyə - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
10 Mart 2026 14:20
86
Sevgilisindən Olimpiya çempionuna bahalı hədiyyə - VİDEO

Niderland millisinin fiqurlu konkisürəni, İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarının qalibi Yutta Lerdam sevgilisindən bahalı hədiyyə alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bloqer Ceyk Pol Olimpiya çempionu olan sevgilisinə “Brabus G-Class” avtomobilini (Mercedes) hədiyyə edib.

“Kraliçam üçün yalnız ən yaxşısı. O, qızıl və gümüş medallar üçün çox çalışdı, buna görə də ona bürünc rəngli “Brabus G-Class” avtomobili hədiyyə etdim”, – deyə Ceyk Pol bildirib.

Qeyd edək ki, Yutta Lerdam qış olimpiya oyunlarında sürətli konkisürmə növündə qazandığı uğurla dünya miqyasında tanınıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı
10:19
Qış idman növləri

“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı

Yarış martın 14-15-də baş tutmalı idi
Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO
9 Mart 10:28
Qış idman növləri

Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO

Fiqurlu konkisürənlər zərif çıxışlarla yadda qaldılar
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO
9 Mart 10:15
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO

Yarışda ümumilikdə 124 idmançı iştirak edib
Rusiya çempionatında it xizəkçilərin yoluna yıxdı - VİDEO
7 Mart 12:55
Qış idman növləri

Rusiya çempionatında it xizəkçilərin yoluna yıxdı - VİDEO

Qadın xizəkçilərin yarışı zamanı qəfil peyda olan heyvan insidentə səbəb oldu
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulub
6 Mart 20:17
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulub - FOTO

Azərbaycanı yarışda 18 yaşadək oğlanların fərdi növü üzrə Nurid Şəkərəliyev, 20 yaşadək oğlanlar üzrə isə Nəbiyulla Qələbəqiyev təmsil edib
“Beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim” - Nurid Şəkərəliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
6 Mart 16:53
Qış idman növləri

“Beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim” - Nurid Şəkərəliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

17 yaşlı idmançı xizək alpinizmi ilə məşğul olmaq üçün hərbi xidmətdə şərait yaradılmasını istəyir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb