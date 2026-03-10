Sevgilisindən Olimpiya çempionuna bahalı hədiyyə - VİDEO

Niderland millisinin fiqurlu konkisürəni, İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarının qalibi Yutta Lerdam sevgilisindən bahalı hədiyyə alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bloqer Ceyk Pol Olimpiya çempionu olan sevgilisinə “Brabus G-Class” avtomobilini (Mercedes) hədiyyə edib.
“Kraliçam üçün yalnız ən yaxşısı. O, qızıl və gümüş medallar üçün çox çalışdı, buna görə də ona bürünc rəngli “Brabus G-Class” avtomobili hədiyyə etdim”, – deyə Ceyk Pol bildirib.
Qeyd edək ki, Yutta Lerdam qış olimpiya oyunlarında sürətli konkisürmə növündə qazandığı uğurla dünya miqyasında tanınıb.