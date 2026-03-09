9 Mart 2026
Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO

9 Mart 2026 10:28
Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO

“İdman həftəsi” çərçivəsində, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin buz meydançasında fiqurlu konkisürmə üzrə şou keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Ocaq” və “TAMIS” İdman Klublarının idmançıları öz xüsusi proqramları ilə çıxış ediblər.

Onlar musiqi müşayiəti altında estetik və dinamik kompozisiyalar nümayiş etdirərək fiqurlu konkisürmənin incəliyini və gözəlliyini təqdim ediblər.

Gənclər və İdman Nazirliyi, “Ocaq” və “TAMIS” İdman Klublarının birgə təşkil etdiyi tədbir həmçinin Bakı 2026 - “Dünyanın İdman Paytaxtı” çərçivəsində keçirilib.

İdman.Biz
