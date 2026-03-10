10 Mart 2026
AZ

“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı

Qış idman növləri
Xəbərlər
10 Mart 2026 10:19
87
“Şahdağ”da moqul üzrə Dünya Kuboku təxirə salındı

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində keçirilməsi planlaşdırılan dağ xizəyinin moqul növü üzrə Dünya Kuboku ləğv edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası (FIS) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırlıq prosesi zamanı məlum olub ki, mövcud təbii və qış şəraiti bu səviyyəli tədbir üçün gözlənilən keyfiyyəti və yarış mühitini təmin etmək üçün tam uyğun deyil:

“Eyni zamanda, məhdud səyahət seçimləri və bəzi regional hava limanlarında müvəqqəti məhdudiyyətlər də daxil olmaqla müəyyən logistika amilləri idmançılar və qonaqlar üçün səyahətin rahatlığına təsir göstərə bilər. Azərbaycan tədbirə ev sahibliyi etməyə tam hazır olsa da, həm Azərbaycan, həm də FIS üçün prioritet yarışı mümkün olan ən yaxşı şəraitdə təşkil etmək, idmançılar, komandalar, tamaşaçılar üçün ən yüksək səviyyəli təcrübəni təmin etməkdir. Buna görə “Şahdağ” Turizm Mərkəzində keçiriləcək moqul üzrə Dünya Kuboku finallarının təşkilini növbəti qış mövsümünə təxirə salmaq barədə birgə qərar qəbul edilib. Bu qərar təşkilatçılara optimal idman şəraitini təmin etməyə, həm Azərbaycanın, həm də FIS-in ambisiyalarını əks etdirən dünya səviyyəli bir tədbir keçirməyə imkan verəcək. Azərbaycan gələn mövsüm beynəlxalq qış idman ictimaiyyətini Şahdağda qarşılamağı səbirsizliklə gözləyir”.

Qeyd edək ki, yarış martın 14-15-də baş tutmalı idi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO
9 Mart 10:28
Qış idman növləri

Musiqi, buz və incə hərəkətlər: Bakıda fiqurlu konkisürmə şousu - FOTO/VİDEO

Fiqurlu konkisürənlər zərif çıxışlarla yadda qaldılar
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO
9 Mart 10:15
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatına və Dünya Kubokuna yekun vurulub - FOTO

Yarışda ümumilikdə 124 idmançı iştirak edib
Rusiya çempionatında it xizəkçilərin yoluna yıxdı - VİDEO
7 Mart 12:55
Qış idman növləri

Rusiya çempionatında it xizəkçilərin yoluna yıxdı - VİDEO

Qadın xizəkçilərin yarışı zamanı qəfil peyda olan heyvan insidentə səbəb oldu
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulub
6 Mart 20:17
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulub - FOTO

Azərbaycanı yarışda 18 yaşadək oğlanların fərdi növü üzrə Nurid Şəkərəliyev, 20 yaşadək oğlanlar üzrə isə Nəbiyulla Qələbəqiyev təmsil edib
“Beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim” - Nurid Şəkərəliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
6 Mart 16:53
Qış idman növləri

“Beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim” - Nurid Şəkərəliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

17 yaşlı idmançı xizək alpinizmi ilə məşğul olmaq üçün hərbi xidmətdə şərait yaradılmasını istəyir
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının ikinci günü yekunlaşıb
5 Mart 17:16
Qış idman növləri

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının ikinci günü yekunlaşıb - FOTO

Almaniya idmançıları daha yaxşı nəticə göstəriblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb