“Beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim” - Nurid Şəkərəliyevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Nurid Şəkərəliyev “Şahdağ” Turizm Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatının əsas kəşflərindən birinə çevrilib. Cəmi bir il əvvəl xizəklə məşğul olmağa başlayan və yarışlarda yarım ildən az müddətdir iştirak edən idmançı nüfuzlu U18 kateqoriyasında beşinci yeri tutmağı bacarıb.
İdman.Biz istedadlı xizəkçi ilə müsahibəni təqdim edir.
- Cəmi bir il məşq edərək Avropa çempionatında beşinci oldunuz. Bu nəticəni necə qiymətləndirirsiniz?
- Bəli, amma qarşıda çox yarış var və növbəti dəfə də uğurumu təkrarlamaq istəyirəm. Mənim arzum Azərbaycanın bayrağını fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qaldırmaqdır.
- Bu idman növünə necə gəldiniz?
- Doğulduğum Qusar rayonunun Əniq kəndində çoxları mənim bu məşğuliyyətimə skeptik yanaşırdı, soruşurdular ki, “bu, sənin nəyinə lazımdır?”. Əminəm ki, indi də kimsə deyəcək ki, “bax, gördün, cəmi beşinci yer” (gülür). Amma mənim adıma səmimi şəkildə sevinəcək insanlar da olacaq.
İdmana sevgini mənə yığmanın baş məşqçisi Filip Qayet aşılayıb. O, mənə və rayonumuzdan olan digər uşaqlara hər şeyi sıfırdan öyrədib. İlk beş ay sadəcə xizəklə düzgün yeriməyi öyrəndim, yalnız bundan sonra eniş və yoxuşları keçməyi məşq etdik. O, əsl mentor kimidir və bizi hər sahədə dəstəkləyir: həm idmanda, həm də idmandan kənarda. Hətta qidalanma məsələlərində belə. İndi artıq hansı rasionun nəticəyə kömək etdiyini dəqiq bilirik.
- Siz 11-ci sinifdə oxuyursunuz. Orduda xidmətin karyeranızı dayandıracağından qorxmursunuz?
- İdmandan getməyəcəyəm. Bir il fasilə verməli olsam belə, mütləq qayıdacağam. Əlbəttə, xidmət zamanı bizim kimi idmançıların məşqinə şərait yaradılsa, çox yaxşı olar. Boksçulardan və ya güləşçilərdən fərqli olaraq, bizə yalnız zal kifayət etmir - bizə dağlar və qar lazımdır. Bunun üçün dağlıq ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrə düşmək lazımdır ki, bu da müvafiq qurumların dəstəyini tələb edir. Amma hər halda, dağ alpinizmini tərk etməyəcəyəm.
- Bu idman növünün əsas üstünlüyü nədədir? Məktəblilər niyə bununla məşğul olmalıdırlar?
- Birincisi, bu, inanılmaz dərəcədə maraqlıdır. İkincisi, daim dağlarda, təmiz havada olursan və məşqlər sənə ağır gəlmir. Çünki bütün gücünlə nəfəs alırsan, zallarda və qapalı meydançalarda olmayan təmiz oksigeni udursan.
Əlbəttə, bu idman növü ilə məşğul olduqda, digər idmanlarda olduğu kimi, kompüter oyunlarını və sosial şəbəkələri də unudursan. Məşqlərdən, yarışlardan və uğurlarından zövq alırsan. Uğursuzluqları dəf etməyi öyrənirsən, daha yaxşı olmaq istəyirsən və daha çox məşq edirsən. Üstəlik, bütün bunlar möhtəşəm təbiətin fonunda baş verir və o təbiət özü insana böyük enerji verir.