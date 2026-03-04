4 Mart 2026
AZ

“Şahdağ”da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk qaliblər bəlli olub - FOTO

Qış idman növləri
Xəbərlər
4 Mart 2026 15:02
101
“Şahdağ”da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk qaliblər bəlli olub - FOTO

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində təşkil olunan xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında ilk qaliblər bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, U-18 və U-20 yaş qruplarında sprint növü üzrə keçirilən yarışların nəticələrinə əsasən mükafatçıların adlarına aydınlıq gəlib.

Qaliblər medal və müxtəlif qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.

U-18

Kişilər

1. Fransijek Yopek (Çexiya)

2. Matey Petre (Rumıniya)

3. Adam Hubaç (Slovakiya)

Qadınlar

1. Nuria Noqueyra (İspaniya)

2. Antonina Rakuş (Polşa)

3. Natalya Bobrovska (Polşa)

U-20

Kişilər

1. Aaron Alvares (İspaniya)

2. Marek Foltin (Çexiya)

3. Morits Baureqqer (Almaniya)

Qadınlar

1. Helena Öringer (Almaniya)

2. Emma Albrext (Avstriya)

3. Klara Velepeç (Sloveniya)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO
12:03
Qış idman növləri

Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO

Nurid Şəkərəliyev ötən ay da ölkəmizi uğurla təmsil edib
“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:48
Qış idman növləri

“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”
10:51
Qış idman növləri

Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür
09:46
Qış idman növləri

Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür

Qitə birinciliyi martın 8-dək davam edəcək
“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB
3 Mart 15:35
Qış idman növləri

“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində təşkil olunacaq yarış martın 4-dən 8-dək davam edəcək
ABŞ-də idmançılar qar altında boğulmaqda olan kişinin həyatını xilas etdilər - VİDEO
26 Fevral 17:26
Qış idman növləri

ABŞ-də idmançılar qar altında boğulmaqda olan kişinin həyatını xilas etdilər - VİDEO

Xizək kurortunda çəkilən görüntü maraqla qarşılanıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib