4 Mart 2026
Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”

Qış idman növləri
Xəbərlər
4 Mart 2026 10:51
Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”

“Bilirsiniz ki, ötən il “Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Dünya Kuboku yarışları baş tutdu, bu gün isə Azərbaycanda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürdü”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “Şahdağ” Turizm Mərkəzində start götürən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatının açılışı mərasimində deyib.

Nazir xatırladıb ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə qış idman növlərinin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır.

“Ötən il həmçinin Bakıda, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində “Yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə” üzrə Qran-Pri yarışları baş tutdu. Ötən il olduğu kimi, bu il də təqvimimiz qış idman növləri üzrə keçirilən yarışlarla zəngindir. 14 martda isə “Şahdağ” turizm mərkəzində fristayl moqul üzrə Dünya Kuboku yarışları keçiriləcək”, - deyə gənclər və idman naziri bildirib.

Fərid Qayıbov xatırladıb ki, qeyd olunan bütün yarışlarda Azərbaycanı 100-dən çox idmançı təmsil edir:

“Bizim üçün fərəhli hal odur ki, artıq başqa ölkələrdən dəvət edilən yox, yerli idmançılarımız ölkəmizi təmsil edir və nəticələr də kifayət qədər yaxşıdır. Fürsətdən istifadə edərək Qış İdman Növləri Federasiyasına təşkilatçılığa görə minnətdarlığımı bildirirəm”.

İdman.Biz
