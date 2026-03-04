4 Mart 2026
AZ

Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
4 Mart 2026 12:03
101
Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO

Dağ xizək alpinizmi üzrə Azərbaycanın milli komandasının üzvü Nurid Şəkərəliyev “Şahdağ” Turizm Mərkəzində keçirilən Avropa çempionatında beşinci yeri tutub.

İdman.Biz-ə açıqlama verən Nurid Şəkərəliyev xizək sürməyə beş aydır ki başladığını bildirib.

Qusardan olan xizəkçi qeyd edib ki, bu onun beynəlxalq yarışda ikinci uğurudur. Belə ki, idmançımız ötən ay Türkiyənin Kayseri şəhərində təşkil olunan “Türkiye Open Sprint Cup” yarışında gümüş medal qazanıb.

Qeyd edək ki, “Şahdağ” Turizm Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı martın 8-dək davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:48
Qış idman növləri

“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”
10:51
Qış idman növləri

Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür
09:46
Qış idman növləri

Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür

Qitə birinciliyi martın 8-dək davam edəcək
“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB
3 Mart 15:35
Qış idman növləri

“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində təşkil olunacaq yarış martın 4-dən 8-dək davam edəcək
ABŞ-də idmançılar qar altında boğulmaqda olan kişinin həyatını xilas etdilər - VİDEO
26 Fevral 17:26
Qış idman növləri

ABŞ-də idmançılar qar altında boğulmaqda olan kişinin həyatını xilas etdilər - VİDEO

Xizək kurortunda çəkilən görüntü maraqla qarşılanıb
Fiqurlu konkisürmə üzrə Avropa çempionu uşaqlara qarşı zorakılqda ittiham olunur
26 Fevral 07:11
Qış idman növləri

Fiqurlu konkisürmə üzrə Avropa çempionu uşaqlara qarşı zorakılqda ittiham olunur

Keçmiş macar idmançısına qarşı ittihamlar ilk dəfə 2023-cü ildə irəli sürülüb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib