5 Mart 2026
AZ

Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının ikinci günü yekunlaşıb

Qış idman növləri
Xəbərlər
5 Mart 2026 17:16
69
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının ikinci günü yekunlaşıb

Martın 5-də "Şahdağ" Turizm Mərkəzində Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının ikinci günü yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarışıq estafet (mixed relay) növü üzrə yeniyetmə və yetkin kişi və qadınlar arasında yarışın nəticələri bəlli olub.

Belə ki, yeniyetmə kişi və qadınlar arasında 1-ci yerdə Almaniya, 2-ci yerdə İspaniya, 3-cü yerdə isə Rusiya təmsilçiləri qərarlaşıb.

Yetkin kişi və qadınlar arasında keçirilən yarışda ilk pillədə İsveçrə, 2-ci pillədə İtaliya, 3-cü pillədə Almaniya idmançıları yer alıblar.

Azərbaycanı qarışıq estafet növündə Nəzrin Qəribova və Nəbiyulla Qələbəqiyev təmsil edib.

Martın 6-da idmançılar fərdi və vertikal növləri üzrə mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, Avropa Çempionatı Beynəlxalq Xizək Alpinizmi Federasiyası, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.

Çempionatda Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, İtaliya, İsveçrə, Sloveniya, Almaniya, İspaniya, Avstriya, Norveç, Bolqarıstan, Çexiya, Polşa, Rusiya, Slovakiya, Yunanıstan, Andorra və İsveçdən ümumilikdə 124 idmançı iştirak edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şahdağ”da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında qaliblər bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO
4 Mart 16:33
Qış idman növləri

“Şahdağ”da xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatında qaliblər bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO

Qaliblər medal və müxtəlif qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar
Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO
4 Mart 12:03
Qış idman növləri

Azərbaycanlı xizəkçi Avropa çempionatında beşinci yeri tutub - VİDEO

Nurid Şəkərəliyev ötən ay da ölkəmizi uğurla təmsil edib
“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 Mart 11:48
Qış idman növləri

“Litvintsevlə əməkdaşlığa dair yekun qərar Dünya Çempionatından sonra veriləcək” - Günel Bədəlovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”
4 Mart 10:51
Qış idman növləri

Fərid Qayıbov: “Artıq qış idmanında ölkəmizi yerli idmançılarımız təmsil edir”

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatına start götürüb
Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür - FOTO
4 Mart 09:46
Qış idman növləri

Şahdağda xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı start götürür - FOTO

Qitə birinciliyi martın 8-dək davam edəcək
“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB
3 Mart 15:35
Qış idman növləri

“Şahdağ”da keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək heyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

“Şahdağ” Turizm Mərkəzində təşkil olunacaq yarış martın 4-dən 8-dək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub