Yohannes Klebo Dünya Kubokunda sərt şəkildə yıxılaraq xəstəxanalıq olub - FOTO

Yohannes Klebo Dünya Kubokunda sərt şəkildə yıxılaraq xəstəxanalıq olub

Norveçin Drammen şəhərində keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində klassik sprint sensasiyalı şəkildə başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, aşkar favorit olan norveçli olimpiya çempionu Yohannes Klebo yarışı lider kimi deyil, təcili yardımda başa vurub.

Dramatik hadisə ilk yarımfinal zamanı baş verib. Günahkar Olimpiya klassik sprintinin gümüş medalçısı amerikalı Ben Oqden olub. Zolaqları dəyişməyə çalışarkən o, Klebonun xizəyinin üstünə çıxıb, sürüşüb və düz norveçlinin ayaqlarının altına yıxılıb.

Yohannes artıq yıxılmaya bilməzdi. Klebo son dərəcə pis yıxılıb, başının arxası ilə möhkəm şəkildə yerə dəyib.

Onu təcili yardımda xəstəxanaya çatdırıblar. Hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir.

