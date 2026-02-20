21 Fevral 2026
AZ

ABŞ-də ayılar xizək sürənlərin yoluna çıxdı - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
20 Fevral 2026 14:21
103
ABŞ-də ayılar xizək sürənlərin yoluna çıxdı - VİDEO

ABŞ-nin Kaliforniya ştatında üç ayı xizəkçilərin istifadə etdiyi dağ-xizək yoluna çıxıb.

İdman.Biz “ABC News”a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yerləşən “Northstar California Resort” kompleksinin ərazisində baş verib.

Hadisə zamanı eniş zolağında çoxsaylı xizəkçi və snoubordçu olub. Yayılan görüntülərdə üç ayının qarla örtülü trası sürətlə keçərək insanlar arasında manevr etdikdən sonra meşəlik əraziyə yönəldiyi görünür. Ehtimal olunur ki, söhbət ana ayı və iki balasından gedir.

Vəhşi təbiət üzrə mütəxəssislər bildirirlər ki, ilin bu dövründə belə hallar qeyri-adi sayılmır. Qeyd olunur ki, Kaliforniyada bir çox ayılar qış aylarında qış süstlüyü adlanan vəziyyətə düşsələr də, havaların mülayimləşməsi və ya qida axtarışı səbəbindən oyanaraq uzun məsafələr qət edə bilirlər.

Kurort rəhbərliyi insident nəticəsində xəsarət alan olmadığını və kompleksin fəaliyyətinin dayandırılmadığını açıqlayıb. Onların qiymətləndirməsinə görə, heyvanlar yalnız ərazini keçməyə fokuslanıb və insanlara maraq göstərməyiblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məşhur Monblan zirvəsində dəhşətli hadisə - VİDEO
20 Fevral 10:32
Qış idman növləri

Məşhur Monblan zirvəsində dəhşətli hadisə - VİDEO

Fransız xizəkçiləri Kurmayorda qar uçqunu altında qaldı
Azərbaycan təmsilçiləri Xizək Kubokunda iki medal qazandılar - FOTO
19 Fevral 11:31
Qış idman növləri

Azərbaycan təmsilçiləri Xizək Kubokunda iki medal qazandılar - FOTO

Uludağ Dağ Kurortunda keçirilən turnirdə nəhəng slalom növündə medalçılar müəyyənləşib
Litvintsev Malininlə məşqdə Olimpiadada bacarmadığını etdi - VİDEO
16 Fevral 15:51
Qış idman növləri

Litvintsev Malininlə məşqdə Olimpiadada bacarmadığını etdi - VİDEO

Hazırda Litvintsev Çexiyada keçiriləcək dünya çempionatına hazırlaşır
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunları 2026-da: iki idmançı ilə təmsil olunuruq və hələlik medal şansımız yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI
6 Fevral 16:04
Olimpiada-2026

Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunları 2026-da: iki idmançı ilə təmsil olunuruq və hələlik medal şansımız yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanda Qış Olimpiya Oyunlarında ölkəni təmsil edən idmançıların sayının artması üçün artıq müəyyən ilkin şərtlər formalaşmaqdadır
Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO
6 Fevral 11:47
Olimpiada-2026

Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO

Avstriyalı xizəkçi qəza yaşadı

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur