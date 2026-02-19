Azərbaycan təmsilçiləri Xizək Kubokunda iki medal qazandılar - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Türk Dövlətlərinin Xizək Kubokunda iki medal qazanıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Türk Dövlətləri Təşkilatının dəstəyi və Türkdilli Dövlətlərin Xizək Kurortları İttifaqının birgə təşəbbüsü ilə gerçəkləşib.
Uludağ Dağ Kurortunda keçirilən turnirdə nəhəng slalom növündə medalçılar müəyyənləşib.
26-45 yaş kateqoriyasında qızlar arasında Nataliya Lapşina (Qazaxıstan) birinci, Elvira Zakarayeva (Azərbaycan) ikinci, Buse Terim (Türkiyə) üçüncü olub.
Oğlanlar arasında isə Ceyhun Balametov (Azərbaycan) birinci, Metehan Taşdemir (Türkiyə) ikinci, Talip Gülle (Türkiyə) üçüncü yeri tutub.