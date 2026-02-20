21 Fevral 2026
AZ

Məşhur Monblan zirvəsində dəhşətli hadisə - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
20 Fevral 2026 10:32
Məşhur Monblan zirvəsində dəhşətli hadisə - VİDEO

İtaliyanın Kurmayor kurortunda, "Val Veni" vadisində yerləşən "Vesses" keçidində dəhşətli qar uçqunu baş verib. Hadisə nəticəsində frirayd (yolsuzluq sahələrində xizək sürmə) ilə məşğul olan üç təcrübəli fransız idmançı həlak olub.

İdman.Biz “The Independent”ə istinadən xəbər verir ki, təbiət hadisəsi nəticəsində dünyasını dəyişənlər Şamoni şəhərindən olan 31 yaşlı Huqo Novil, 35 yaşlı Kventin Filipp və 29 yaşlı Aleksis Rassatdır. Sonuncu idmançı 40 dəqiqə qar altında qaldıqdan sonra ağır vəziyyətdə Turin xəstəxanasına çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

Ekstremal hava şəraitinə baxmayaraq, xilasedicilər saatlarla qar altında qalan şəxsləri çıxarmağa çalışıblar.

