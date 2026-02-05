6 Fevral 2026
AZ

Haitinin Olimpiya Oyunları üçün hazırladığı forma hamını heyran qoydu - FOTO

Qış idman növləri
Xəbərlər
5 Fevral 2026 15:56
108
Haitinin Olimpiya Oyunları üçün hazırladığı forma hamını heyran qoydu - FOTO

İtaliyanın Milan şəhərində keçiriləcək 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında Haitinin milli komandası üçün hazırlanan forma internetdə böyük maraq və heyranlıqla qarşılanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri formanı parlaq dizaynı, milli motivləri və orijinallığı ilə fərqləndirirlər. Olimpiya geyiminin müəllifi haitili-italyan dizayner Stella Jandır.

Qeyd edək ki, Milan-Kortina-2026 Qış Olimpiya Oyunlarında Haiti cəmi iki idmançı ilə təmsil olunacaq. Onlardan biri dağ xizəyi, digəri isə xizək yürüşü növündə mübarizə aparacaq. Az sayda idmançı ilə iştirak etsə də, Haiti artıq Olimpiya öncəsi dizaynı ilə diqqət mərkəzinə düşməyi bacarıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO
11:47
Olimpiada-2026

Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO

Avstriyalı xizəkçi qəza yaşadı
Tramplinlə tullanmada ağlasığmaz fırıldaq ifşa olundu
10:08
Olimpiada-2026

Tramplinlə tullanmada ağlasığmaz fırıldaq ifşa olundu

Ümumdünya Antidopinq Agentliyi məsələyə müdaxilə edib
Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək - VİDEO
09:08
Olimpiada-2026

Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək - VİDEO

İlk Olimpiya tədbirləri 4 fevralda qarışıq cütlüklərin kerlinq turniri ilə başlayıb
“Universal” ispaniyalı fiqurlu konkisürənə Qış Olimpiya Oyunlarında “Minyonlar”ın musiqisindən istifadə etməyə icazə verib
3 Fevral 17:11
Qış idman növləri

“Universal” ispaniyalı fiqurlu konkisürənə Qış Olimpiya Oyunlarında “Minyonlar”ın musiqisindən istifadə etməyə icazə verib

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin reaksiyası kinostudiyanın qərarına təsir göstərib
Uşaqlar arasında xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib - FOTO
31 Yanvar 17:57
Qış idman növləri

Uşaqlar arasında xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib - FOTO

Xizək üzrə Heydər Əliyev Kuboku fevralın 1-də böyüklər arasında keçiriləcək yarışla davam edəcək
“Əvvəllər Bakıda valideynləri və uşaqları aldadaraq pul alan insanlar var idi” - Viktoriya Barışevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
31 Yanvar 12:20
Qış idman növləri

“Əvvəllər Bakıda valideynləri və uşaqları aldadaraq pul alan insanlar var idi” - Viktoriya Barışevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Fiqurlu konkisürmə üzrə məşqçi Viktoriya Barışeva Azərbaycanda uşaqlar və yeniyetmələrlə çalışır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi