5 Fevral 2026
AZ

“Universal” ispaniyalı fiqurlu konkisürənə Qış Olimpiya Oyunlarında “Minyonlar”ın musiqisindən istifadə etməyə icazə verib

Qış idman növləri
Xəbərlər
3 Fevral 2026 17:11
125
“Universal” ispaniyalı fiqurlu konkisürənə Qış Olimpiya Oyunlarında “Minyonlar”ın musiqisindən istifadə etməyə icazə verib

İspaniyalı fiqurlu konkisürən Tomas-Llorens Quarino Sabate Qış Olimpiya Oyunları-2026-da qısa proqramında “Minyonlar”( cizgi filmi) franşizasından olan musiqidən istifadə etməsinə "Universal" kinostudiyasının icazə verdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl KİV-də idmançının müəllif hüquqları ilə bağlı problemlər səbəbindən musiqi müşayiətini dəyişmək variantını nəzərdən keçirdiyi bildirilirdi. Lakin azarkeşlərin geniş dəstəyindən sonra "Universal" mövqeyini yenidən gözdən keçirib və olimpiya çıxışı üçün musiqidən istifadəyə rəsmi icazə verib.

“Paylaşan və dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkür edirəm. Sizin sayənizdə “Universal Studios” qərarını yenidən nəzərdən keçirdi və bu xüsusi hal üçün rəsmi icazə verdi. Proqramdakı digər iki musiqi fraqmenti ilə bağlı hələ bir neçə məqam qalır, amma razılaşmaya çox yaxınıq. “Minyonlar”ın yenidən olimpiya buzunda gerçəyə çevrilməsindən xoşbəxtəm”, - deyə ispaniyalı fiqurlu konkisürən sosial şəbəkə hesabında yazıb.

Xatırladaq ki, Qış Olimpiya Oyunları-2026 İtaliyada 6-22 fevral tarixlərində keçiriləcək. Qarşıdan gələn Olimpiadada Azərbaycanı fiqurlu konkisürmədə Vladimir Litvintsev, dağ xizəyi idmanında isə Anastasiya Papatoma təmsil edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uşaqlar arasında xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib - FOTO
31 Yanvar 17:57
Qış idman növləri

Uşaqlar arasında xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib - FOTO

Xizək üzrə Heydər Əliyev Kuboku fevralın 1-də böyüklər arasında keçiriləcək yarışla davam edəcək
“Əvvəllər Bakıda valideynləri və uşaqları aldadaraq pul alan insanlar var idi” - Viktoriya Barışevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
31 Yanvar 12:20
Qış idman növləri

“Əvvəllər Bakıda valideynləri və uşaqları aldadaraq pul alan insanlar var idi” - Viktoriya Barışevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Fiqurlu konkisürmə üzrə məşqçi Viktoriya Barışeva Azərbaycanda uşaqlar və yeniyetmələrlə çalışır
Azərbaycan təmsilçisi Andorrada keçirilən beynəlxalq turnirdə uğur qazanıb - FOTO
30 Yanvar 10:12
Qış idman növləri

Azərbaycan təmsilçisi Andorrada keçirilən beynəlxalq turnirdə uğur qazanıb - FOTO

Gənc xizəkçi beynəlxalq yarışda hesabına xallar əlavə edib
Simvola çevrilmiş anlar, qalmaqallar və Qış Olimpiya Oyunlarının dəyişən siması - ARAŞDIRMA + FOTO
29 Yanvar 17:16
Olimpiada-2026

Simvola çevrilmiş anlar, qalmaqallar və Qış Olimpiya Oyunlarının dəyişən siması - ARAŞDIRMA + FOTO

Videokasetə baxış istəyindən indi geniş yayılmış "ani təkrar" ideyasına gedən yol
“Biz hər şəraitsizlik görən voleybolçularıq, heç nədən qorxmuruq” - Vadim Kutukovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
27 Yanvar 15:40
Qış idman növləri

“Biz hər şəraitsizlik görən voleybolçularıq, heç nədən qorxmuruq” - Vadim Kutukovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Qar voleybolunun Olimpiya Oyunlarının proqramına salınma ehtimalı yüksəkdir
Julia Simon geri döndü və qalib oldu
26 Yanvar 08:20
Qış idman növləri

Julia Simon geri döndü və qalib oldu

Fransalı biatlonçu diskvalifikasiyadan sonra ilk şəxsi qələbəsini qazandı

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq