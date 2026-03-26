İdman məktəblərinə dəstək: AAF bölgələrə avadanlıq göndərdi - FOTO

26 Mart 2026
İdman məktəblərinə dəstək: AAF bölgələrə avadanlıq göndərdi

26 Mart 2026 16:05
İdman məktəblərinə dəstək: AAF bölgələrə avadanlıq göndərdi

Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası (AAF) bölgələrdə idmanın inkişafına yönəlmiş fəaliyyətini davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, federasiyaya müraciət edən idman məktəbləri və klublar AAF rəhbərliyi tərəfindən bölgü əsasında zəruri avadanlıqlarla təmin olunur.

Bu çərçivədə AAF tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi Şərur rayon Təhsil şöbəsinin Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinə beynəlxalq standartlara uyğun ştanq dəsti təqdim edilib. Avadanlıq məktəbin məşqçisi Şəfi Hüseynova təhvil verilib.

Bundan bir neçə gün əvvəl isə Qazax-Tovuz Regional Gənclər və İdman İdarəsinin Qazax rayon Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinə də tam dəst ştanq avadanlığı göndərilib. Sözügedən avadanlıq məktəbin baş məşqçisi Sərxan Qasımlıya təqdim olunub.

Federasiyadan bildirilib ki, yaxın zamanda müraciət edən digər məktəb və klubların da avadanlıqla təmin olunması planlaşdırılır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman səfiri: “Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir”
18 Mart 13:56
Ağırlıqqaldırma

İdman səfiri: “Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir”

Dadaş Dadaşbəyli idman səfiri kimi əsas məqsədinin ölkədə idmanın təbliğini daha da genişləndirmək olduğunu bildirib
Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub
17 Mart 13:42
Ağırlıqqaldırma

Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub

Onu bu postda Sərdar Həsənov əvəzləyib
Millinin baş məşqçisi: “Ağırlıqqaldırmada möcüzə olmur, nəticəni qaldırılan çəki müəyyənləşdirir” - VİDEO
17 Mart 12:29
Ağırlıqqaldırma

Millinin baş məşqçisi: “Ağırlıqqaldırmada möcüzə olmur, nəticəni qaldırılan çəki müəyyənləşdirir” - VİDEO

Sərdar Həsənov həmçinin vurğulayıb ki, əsas məqsədlərdən biri təmiz idman prinsiplərinə sadiq qalmaqdır

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 16:11
Ağırlıqqaldırma

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO

Üç müxtəlif çəki dərəcəsində çempionların adlarına aydınlıq gəlib
Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb, ilk qaliblər müəyyənləşib - FOTO
14 Mart 14:24
Ağırlıqqaldırma

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb, ilk qaliblər müəyyənləşib - FOTO

Açılış mərasimi Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb
Azərbaycanlı ağırlıqqaldıran: “Bu xəbər mənim üçün ölümə bərabər idi” - VİDEO
12 Mart 13:31
Ağırlıqqaldırma

Azərbaycanlı ağırlıqqaldıran: “Bu xəbər mənim üçün ölümə bərabər idi” - VİDEO

Dadaş Dadaşbəyli idman karyerasdakı enişli-yoxuşlu günlərdən danışıb

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək