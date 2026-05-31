31 May 2026
AZ

Azərbaycan voleybol millisinin Avropa Liqası heyəti açıqlandı - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
31 May 2026 14:50
96
Azərbaycan voleybol millisinin Avropa Liqası heyəti açıqlandı - FOTO

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa Liqası üçün yekun heyəti müəyyənləşib.

İdman.Biz Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Boris Qrebennikov turnirdə iştirak edəcək heyətə 14 oyunçu daxil edib.

Heyətdə altı hücumçu, dörd orta oyunçu, iki toppaylayıcı və iki libero yer alıb.

Hücumçular: Vüqar Bayramov, Andrey Melnikov, Cavid Əzimov, Zamiq Mayılov, Ruslan Əliyev, Həsən Tağızadə

Orta oyunçular: Mərdan Məmmədov, Yeqor Nikulenko, Əlihüseyn Məmmədov, Ramazan Ağabəyov

Toppaylayıcılar: Roman Qurskiy, Əmirmehdi Ablou

Liberolar: Asif Əliyev, Nihad Qasımov.

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Boris Qrebennikovdur. Ona Akif Vəliyev və Eldar Əliyev kömək edəcəklər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa Liqasında ilk oyunlarını 5-7 iyun tarixlərində İsveçdə keçirəcək. Komandamız turnir çərçivəsində İsveç və Yunanıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın voleybolçulardan ibarət milli komandamız xaricdəki təlim-məşq toplanışını başa vurub
30 May 11:41
Voleybol

Qadın voleybolçulardan ibarət milli komandamız xaricdəki təlim-məşq toplanışını başa vurub

Yığmamız Avropa Liqasındakı ilk oyunlarını iyunun 5-7-də Bakıda keçirəcək
Voleybol məşqçilərinə beynəlxalq sertifikat verilib
29 May 23:06
Voleybol

Voleybol məşqçilərinə beynəlxalq sertifikat verilib

Voleybol məşqçiləri üçün seminar keçirilib
Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Avropa çempionatının rəsmi topları təqdim olunub
28 May 20:50
Voleybol

Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Avropa çempionatının rəsmi topları təqdim olunub

Qeyd edək ki, ölkəmizdə bir qrupun oyunları keçiriləcək
Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır
28 May 13:03
Voleybol

Voleybol millimiz Avropa Liqasına hazırdır

Yığma Belarus toplanışını başa vuraraq vətənə qayıdıb
Bakıda FIVB seminarı davam edir - FOTO
27 May 19:24
Voleybol

Bakıda FIVB seminarı davam edir - FOTO

Voleybol məşqçiləri beynəlxalq kursda praktiki biliklərini artırırlar
“Azərbaycanda qonaqlara münasibət mətbəxdən də hiss olunur” - Kolumbiyalı voleybolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
25 May 17:00
Voleybol

“Azərbaycanda qonaqlara münasibət mətbəxdən də hiss olunur” - Kolumbiyalı voleybolçunun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan çempionatının ən yaxşı blokçusu mövsümlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib