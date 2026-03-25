Voleybol üzrə millimiz AVRO-2026 seçmə oyunlarını İspaniyada keçirəcək

Azərbaycanın 18 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət millisi Avropa çempionatının ikinci təsnifat mərhələsində iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Komanda bu gün yarışın keçiriləcəyi İspaniyaya yola düşüb. Milli Kadis şəhərində təşkil olunacaq turnirdə C qrupunda mübarizə aparacaq. Baş məşqçi Şahin Çatmanın rəhbərlik etdiyi kollektivin rəqibləri meydan sahibi ilə yanaşı, Estoniya və Niderland yığmaları olacaq.

Qeyd edək ki, 27-29 mart tarixlərində təşkil olunacaq AVRO-2026-nın ikinci təsnifat mərhələsində ümumilikdə 20 komanda beş qrupda qüvvəsini sınayacaq. Reqlamentə əsasən, yalnız qrup qalibləri qitə çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Polina Rəhimova Yunanıstan liqasında üçüncü titul uğrunda mübarizə aparır - Voleybolçu İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
23 Mart 17:19
Voleybol

Polina Rəhimova Yunanıstan liqasında üçüncü titul uğrunda mübarizə aparır - Voleybolçu İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Azərbaycanlı voleybolçu klubunun uğurlu mövsümünü və hədəflərini dəyərləndirib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Kişi voleybolunda həlledici turlar
22 Mart 15:44
Voleybol

Kişi voleybolunda həlledici turlar

Yüksək Liqada müntəzəm çempionatın son oyun günləri açıqlanıb
Qadın voleybolunda pley-off həyəcanı başlayır
22 Mart 15:12
Voleybol

Qadın voleybolunda pley-off həyəcanı başlayır

Yüksək Liqada çempionluq yolu martın 27-də start götürəcək
“Çətin olacaq, amma medallar uğrunda mübarizə aparacağıq” - “Azərreyl” voleybolçusunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
20 Mart 14:59
Voleybol

“Çətin olacaq, amma medallar uğrunda mübarizə aparacağıq” - “Azərreyl” voleybolçusunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Maryoleyn Oskam Azərbaycan çempionatı barədə fikirlərini bölüşüb
Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada 18-ci turun son oyunu başa çatıb - YENİLƏNİB
19 Mart 17:08
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada 18-ci turun son oyunu başa çatıb - YENİLƏNİB

Görüş Gəncə İdman Sarayında keçirilib

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb