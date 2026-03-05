Azərbaycan Yüksək Liqası: 16-cı turun növbəti matçları baş tutacaq

Bu gün qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 16-cı turun növbəti oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun günü qadın voleybolçuların dueli ilə başlayacaq.
Günün ilk görüşü Gəncə ilə UNEC arasında keçiriləcək. Komandalar Gəncə İdman Sarayında üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşmanın başlama saatı 14:00-dır.
Ardınca növbəti matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq. Burada “Gənclər” kollektivi “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş saat 17:00-da başlayacaq.
Kişilərin yarışında isə eyni saatda - 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında “Azərreyl” və “Murov Az Terminal” komandaları qarşılaşacaqlar.
Qeyd edək ki, 16-cı turun oyunlarına martın 6-da yekun vurulacaq.