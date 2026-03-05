5 Mart 2026
Azərbaycan Yüksək Liqası: 16-cı turun növbəti matçları baş tutacaq

Voleybol
Xəbərlər
5 Mart 2026 10:21
95
Bu gün qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 16-cı turun növbəti oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun günü qadın voleybolçuların dueli ilə başlayacaq.

Günün ilk görüşü Gəncə ilə UNEC arasında keçiriləcək. Komandalar Gəncə İdman Sarayında üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşmanın başlama saatı 14:00-dır.

Ardınca növbəti matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq. Burada “Gənclər” kollektivi “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş saat 17:00-da başlayacaq.

Kişilərin yarışında isə eyni saatda - 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında “Azərreyl” və “Murov Az Terminal” komandaları qarşılaşacaqlar.

Qeyd edək ki, 16-cı turun oyunlarına martın 6-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
