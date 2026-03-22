22 Mart 2026
Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO

22 Mart 2026 14:16
Azərbaycan tennisi Avropada mükafatlandırıldı - FOTO

19-21 mart 2026-cı il tarixlərində Polşanın Qdansk şəhərində Avropa Tennis Assosiasiyasının (Avropa Tennis) Ümumi İllik İclası keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Tennis Federasiyasının icraçı direktoru Səbirə Abdullayeva iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iclas çərçivəsində Beynəlxalq Tennis Federasiyası (ITF) tərəfindən ənənəvi mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Malta və Türkiyə kimi ölkələrin də yer aldığı siyahıda Azərbaycan tennisin inkişafında göstərdiyi gözəçarpan irəliləyişlərə görə xüsusi mükafata layiq görülüb.

Səbirə Abdullayeva qazanılan uğuru belə şərh edib:

“Bu uğur bizim və əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışan hər kəsin zəhmətinin nəticəsidir. Məlum məsələdir ki, tennis sahəsində gördüyümüz işlər Beynəlxalq Tennis Federasiyasının gözündən yayınmamışdır. Buna görə də beynəlxalq federasiya Azərbaycanın bu sahədə göstərdiyi səy və zəhməti layiqincə qiymətləndirib.
Bu münasibətlə Azərbaycan Tennis Federasiyasının prezidenti cənab Oqtay Əsədova, vitse-prezidenti cənab Mehman Qocayeva və Gənclər və İdman naziri cənab Fərid Qayıbova tennisin ölkədə inkişafına yol açan imkanları mümkün etdiyinə görə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bu uğurun arxasında duran özümü və Federasiyanın baş məşqçisi Yalçın Manaflını da alqışlayıram”.

İcraçı direktor ötən il şəxsi xidmətlərinə görə mükafatlandırıldığını xatırladaraq, builki nailiyyətin fərqli önəm daşıdığını bildirib:

“Bu gün Azərbaycanın adına təqdim olunan mükafatı qəbul edərkən duyduğum qürur hissi sözlə ifadə edilə bilməz. Bu, sadəcə bir mükafat deyil - Vətənimizin adını ucaltmağın verdiyi ən ali duyğunun təntənəsidir”.

