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Stolüstü tennisçimiz Onur Quluzadə İsveçdə bürünc medal qazanıb - FOTO

Stolüstü tennis
Xəbərlər
8 İyun 2026 10:59
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Stolüstü tennisçimiz Onur Quluzadə İsveçdə bürünc medal qazanıb - FOTO

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə İsveçin Helsinborq şəhərində təşkil olunan “WTT Youth Contender” turnirində üçüncü olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, seçmə komandanın baş məşqçisi Mixail Timofeyevin rəhbərliyi ilə yarışa qatılan idmançı İsveç və Fransa təmsilçiləri üzərində qələbələrlə qrup mərhələsini lider kimi başa vurub.

Ardınca İsrail və Lüksemburq idmançılarına qalib gələn Onur yarımfinalda fransalı rəqibinə uduzaraq yarışı üçüncü yerdə başa vurub.

Qeyd edək ki, istedadlı idmançı bu gün Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının iyunun 13-dək İsveçin Halmstad şəhərində keçirəcəyi təlim-məşq toplanışına qatılıb.

İdman.Biz
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