Bakıda beynəlxalq padel turniri keçiriləcək - FOTO

7 Aprel 2026 16:13
9-12 aprel tarixlərində Bakı Tennis Akademiyasında “FIP Bronze Baku” beynəlxalq padel turniri təşkil olunacaq.

İdman.Biz-in əldə etdiyi məlumata görə, yarışda kişilər arasında 82, qadınlar arasında isə 34 idmançı mübarizə aparacaq.

Azərbaycanı kişilərin yarışında Rəsul Qocayev, Ömər Qəmərli, Kamran İsmayılov, Tamerlan Əzizov, Yusif Rzayev, İlyas Həsənli, Orxan Manaflı, Arda Həsənli, Əsəd Əsədzadə, Arif Quliyev, Samir Hacıyev, Fərid Dadaşov, Cavid Abdullayev, Cəfər Hüseynov, Amil Vəliyev, Kamal Hüseynov, Murad Mikayılzadə, Ənvər Ənvərli və Cavidan Axundov təmsil edəcəklər.

Qadınların yarışında isə Rəhilə Kərimli, İnara Mütəllibova və Emiliya Camalov qüvvəsini sınayacaq.

Turnirdə Azərbaycanla yanaşı, İngiltərə, İspaniya, Portuqaliya, Niderland, Qazaxıstan, Argentina, İran, Ukrayna, İordaniya, Rusiya, Türkiyə, Kipr, Slovakiya, Gürcüstan, Macarıstan, Tunis, BƏƏ, Almaniya, Latviya, İtaliya, Moldova və Bolqarıstandan olan idmançılar iştirak edəcəklər.

İslam Atakişiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi
4 Aprel 13:00
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi

Turnirin mükafat fondu 3000 manatdır
Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start
29 Mart 17:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start

Həm kişi, həm də qadın seçmə komandalarımız ilk turu ikinci sırada tamamlayıblar
Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı
27 Mart 11:39
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı

Milli komandamızın üzvləri Çində təşkil olunan gərgin təlim-məşq toplanışını uğurla yekunlaşdırıb

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar
25 Mart 20:46
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar

Bundan əvvəl qadınlardan ibarət komanda anoloji yarışda debüt edib
“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək
18 Mart 16:57
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək

Turnirdə iştirak etmək istəyənlər federasiyaya müraciət edə bilərlər
Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start
15 Mart 13:47
Stolüstü tennis

Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start

Qadınlardan ibarət millimiz Avrasiya Liqasında gümüş medal qazanıb

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək