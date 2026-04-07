Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin keçmiş prezidenti vəfat edib

Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) keçmiş prezidenti Kreyq Ridi 84 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat verib.

“Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) fəxri üzvü Ser Kreyq Ridinin 84 yaşında vəfat etməsini dərin kədərlə qarşılayıb.

Hörmət əlaməti olaraq, Lozannadakı Olimpiya Evindəki Olimpiya bayrağı üç gün ərzində yarıya endiriləcək”, - BOK-un açıqlamasında bildirilir.

Ridi WADA-ya 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər rəhbərlik edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sumo üzrə dünya çempionatı: Millimiz hər kateqoriyada çıxış etməyi planlaşdırır
6 Aprel 16:37
Digər

Sumo üzrə dünya çempionatı: Millimiz hər kateqoriyada çıxış etməyi planlaşdırır

Elşad Kərimov yarışı yüksək səviyyədə təşkil edəcəklərini vurğulayıb
Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
6 Aprel 14:06
Digər

Bilyardın “9 Pool” növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan Bilyard Federasiyası nəticələri açıqladı
Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO
5 Aprel 16:07
Digər

Fərid Qayıbov: “Çox güclü bir ailə - etnosport ailəsi formalaşıb” - VİDEO

Gənclər və idman naziri "TRT World" kanalına müsahibə verib
Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO
5 Aprel 15:45
Futbol

Mini-futbolda ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırıldı - FOTO

“Sumqayıt”ın oyunçusu mart ayının qalibi seçilib
Fərid Qayıbov Türkiyədə bir sıra görüşlər keçirib
4 Aprel 21:10
Digər

Fərid Qayıbov Türkiyədə bir sıra görüşlər keçirib - FOTO

Nazir Beynəlxalq Etnosport Forumunun açılış mərasimində çıxış edib
“Güləşçi və ya cüdoçunun qələbə rəqsi ölkə üçün ən yaxşı PR-dır” - Əli Həşimlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
4 Aprel 15:20
Digər

“Güləşçi və ya cüdoçunun qələbə rəqsi ölkə üçün ən yaxşı PR-dır” - Əli Həşimlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasının yeni rəhbəri qeyri-standart yanaşmalardan və planlarından danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur