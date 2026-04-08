"Üzməyi Öyrənək" layihəsinin məşqçiləri üçün seminar başlanıb - FOTO

8 Aprel 2026 21:59
“Üzməyi Öyrənək” layihəsinin məşqçiləri üçün seminar başlanıb

Mingəçevir şəhərində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi (GİN) ilə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) təşkilatçılığıyla “Üzməyi Öyrənək” layihəsində çalışacaq məşqçilər üçün seminara start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, təlim proqramını uğurla başa vuran məşqçilər “Üzməyi Öyrənək” layihəsi çərçivəsində eyni metodologiya əsasında məktəblilərə üzgüçülük dərsləri keçəcəklər. Bu yanaşma ölkə üzrə vahid üzgüçülük tədrisi modelinin formalaşdırılmasına və mütəxəssislər arasında ortaq metodiki yanaşmanın tətbiqinə xidmət edir.

Layihənin əsas məqsədi üzgüçülüyü həyati əhəmiyyətli bacarıq və suda təhlükəsizliyin əsas elementi kimi təşviq etməkdir. Proqram uşaqlarda suya uyğunlaşmanı, habelə ilkin təhlükəsizlik vərdişlərinin, əsas üzmə bacarıqlarının və özünəinamın formalaşdırılmasını hədəfləyir. Eyni zamanda, perspektivli idmançıların müəyyənləşdirilməsi layihənin əsas məqsədləri sırasındadır.

Qeyd edək ki, respublikanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən 58 məşqçinin iştirakı ilə keçirilən seminarı üzgüçülük üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi, isveçrəli mütəxəssis Luka Qabrilo keçirir.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Üzgüçülükdə sosial layihə start götürdü - FOTO
4 Aprel 14:55
Üzgüçülük

Üzgüçülükdə sosial layihə start götürdü - FOTO

Elvin Hüseynovun rəhbərliyi ilə məşqlərə start verilib
Azərbaycan üzgüçüləri Gürcüstandakı beynəlxalq yarışda 47 medal qazanıblar
23 Mart 21:29
Üzgüçülük

Azərbaycan üzgüçüləri Gürcüstandakı beynəlxalq yarışda 47 medal qazanıblar - FOTO

Yarış rekord nəticələrlə də yadda qalıb
“Rusca artıq bakılılar kimi danışıram, sözləri uzadaraq” - Anton Melnikovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
23 Mart 13:30
Üzgüçülük

“Rusca artıq bakılılar kimi danışıram, sözləri uzadaraq” - Anton Melnikovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Anton Melnikov su idman növlərinin inkişaf prespektivindən danışıb

Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək
19 Mart 11:52
Paralimpizm

Azərbaycanı Barselonada keçiriləcək Dünya Seriyasında üç paraüzgüçü təmsil edəcək

Paralimpiyaçılarımız yarışa məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi altında qatılacaqlar
“Valideynlər anlamır ki, uşaqları qışda üzgüçülüyə göndərmək daha yaxşıdır” - Nurlan Mahmudzadənin İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏ - FOTO
18 Mart 17:49
Üzgüçülük

“Valideynlər anlamır ki, uşaqları qışda üzgüçülüyə göndərmək daha yaxşıdır” - Nurlan Mahmudzadənin İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏ - FOTO

Mütəxəssis bildirib ki, üzgüçülük idmanında əsl inkişaf məhz soyuq mövsümdə baş verir
Paralimpiyaçı üzgüçü komanda yoldaşını zorladığına görə yarışlardan kənarlaşdırıldı
10 Mart 14:08
Üzgüçülük

Paralimpiyaçı üzgüçü komanda yoldaşını zorladığına görə yarışlardan kənarlaşdırıldı

ABŞ paralimpiyaçısına ömürlük qadağa

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
6 Aprel 01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib