Üzgüçülükdə sosial layihə start götürdü - FOTO

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF) ilə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsi (XOK) arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumunun icrası çərçivəsində birgə fəaliyyətə başlanılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, sənədə uyğun olaraq dərslər təşkil edilib.
Elvin Hüseynovun rəhbərliyi ilə məşqlərə start verilib.
Memoranduma əsasən, sözügedən kateqoriyaya aid idmançıların mütəmadi məşqlərlə əhatə olunması və onlar üçün münasib şəraitin yaradılması məqsədilə üzgüçülük hovuzu ayrılıb, həmçinin ASF tərəfindən peşəkar məşqçi təyin edilib. Bu istiqamətdə davamlı dəstəyin göstərilməsi nəzərdə tutulur.
Keçirilmiş məşq prosesini XOK və ASF nümayəndələri izləyiblər. ASF-nin müşaviri Rəşad Əbdürrəhmanov və XOK-nin sədr müşaviri Murad Haşımov KİV nümayəndələrinin suallarını cavablandırıblar. Eyni zamanda, əqli imkanları məhdud olan şəxslərin idmana cəlb olunması istiqamətində görülən işlər, mövcud əməkdaşlıq mexanizmləri və qarşıdakı dövrün prioritet istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər inklüziv idman mühitinin inkişaf etdirilməsinin, iştirakçıların məşq prosesinə daha geniş şəkildə cəlb olunmasının və bu sahədə davamlı dəstək mexanizmlərinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bununla yanaşı, məşqlərin Ümumdünya Autizm Maarifləndirmə Günü ərəfəsində keçirilməsinin xüsusi məna və əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub.