“Biz sadəcə növbəti yarışı keçirmək yox, yaddaqalan idman hadisəsinə imza atmalıyıq” - Pyer Lafontenin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

2 Dekabr 2025
AZ

Üzgüçülük
Müsahibə
2 Dekabr 2025 16:54
57
Azərbaycanda artıq üzgüçülük üzrə “İpək Yolu” Dünya Kubokunun ilk mərhələsinə hazırlıq proseslərinə başlanılıb. Yarışlar 2026-cı il 1-3 oktyabr tarixlərində Bakı Su İdmanı Sarayında keçiriləcək. Bu nüfuzlu tədbirin tarixi yaxın günlərdə açıqlanıb.

Pyer Lafonten İdman.Biz-ə bildirib ki, qarşıdakı turnirlə əlaqədar keçən həftə Bakıya “World Aquatics” prezidentinin səfəri təşkil olunub.

Lafonten qeyd edib ki, Bakı Su İdmanı Sarayında infrastrukturun modernləşdirilməsi işlərinə artıq start verilib. Üzgüçülük hovuzunun 10 yaşı var - o, 2015-ci il Avropa Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində inşa olunub:

“Dünyanın ən yaxşı hovuz inşaatçıları arasında yer alan “Murtha Pools” şirkətinin nümayəndələri ilə görüşdüm. Onlar Dünya Kuboku mərhələsinə hazırlıq üçün hovuzun necə təkmilləşdirilə biləcəyini qiymətləndirdilər. Eyni zamanda xronometraj məsələlərini müzakirə etdik - sistemi daha mükəmməl etmək üçün görüləcək işləri nəzərdən keçirdik. Beynəlxalq yarışların təşkili həmişə infrastrukturun inkişafına təkan verir. Necə ki, avtomobil yarışlarına hazırlıq zamanı şəhərin küçələri təmizlənir və hər şey qaydaya salınır, biz də bu turnir sayəsində hovuzu yeniləyə, onu növbəti 10 il üçün hazır vəziyyətə gətirə bilərik. Üstəlik, Dünya Kubokunun mərhələlərini ardıcıl iki-üç il qəbul edəcəyik”.

Fransalı mütəxəssis hesab edir ki, bu miqyaslı tədbir əhali, xüsusən də uşaqlar üçün güclü stimul olacaq:

“Arzum odur ki, tribunalar tam dolu olsun. Valideynlərlə yanaşı məktəblilər də əyləşsin və biz onlara göstərə bilək ki, baxın, siz də belə gələ və üzgüçülüklə məşğul olmağa başlaya bilərsiniz”.

Lafonten əlavə edib ki, o, daha əvvəl Kanadada Dünya Kuboku yarışlarını təşkil edib və indi əsas məqsədi odur ki, əcnəbi qonaqlar Bakını yalnız “Formula-1” şəhəri kimi yox, həm də su idmanı növləri üzrə böyük beynəlxalq turnirlərin keçirildiyi məkan kimi tanısınlar:

“Biz unudulmaz anlara imza atmaq istəyirik ki, atletlər desin: “Mən yenidən Bakıya qayıtmaq istəyirəm”. Məqsədimiz həm təşkilati səviyyə, həm bayram atmosferi, həm də yüksək sürətlər baxımından hər kəsi heyran etməkdir. Bizə sadəcə növbəti yarışı keçirmək yox, yaddaqalan idman hadisəsinə imza atmalıyıq”

Pyer Lafonten onu da bildirib ki, Dünya Kubokunun Bakı mərhələsi başa çatan kimi, ertəsi gün dünyanın müxtəlif ölkələrindən mütəxəssislərin qatılacağı məşqçi seminarı keçiriləcək. Bu təşəbbüs yerli məşqçilərin inkişafına xidmət edir:

“Bu, bizim “World Aquatics” ilə əla münasibətlərimizin göstəricisidir. Qazaxıstanla - üçüncü mərhələnin keçiriləcəyi ölkə ilə birlikdə - sehrli üçmərhələli tsikl yaratmağı düşünməliyik”.

Leyla Eminova

İdman.Biz

