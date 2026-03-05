5 Mart 2026
Quba sakini Azərbaycan üzrə yeni statistik rekord müəyyənləşdirib

Üzgüçülük
Xəbərlər
5 Mart 2026 11:41
Quba sakini Azərbaycan üzrə yeni statistik rekord müəyyənləşdirib - FOTO

Quba sakini Cəmil Əliyev ölkə idmanında yeni nailiyyətə imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, Quba İstirahət, İdman, Təlim və Tədris Kompleksində təşkil olunan xüsusi test zamanı müəyyən edilmiş qaydalara tam uyğun şəkildə 10 saat fasiləsiz üzərək Azərbaycan üzrə yeni statistik rekord müəyyənləşdirib.

Rekord Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə rəsmiləşdirilib.

Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ərəfəsində isə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası tərəfindən Cəmil Əliyevə bu nailiyyətlə bağlı rəsmi sertifikat təqdim olunub.

