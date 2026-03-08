8 Mart 2026
Nazirlik əməkdaşları nişangah başında: Stend atıcılığı üzrə qaliblər bəlli olub - FOTO

8 Mart 2026 19:27
Nazirlik əməkdaşları nişangah başında: Stend atıcılığı üzrə qaliblər bəlli olub - FOTO

“İdman həftəsi” tədbirləri çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları arasında stend atıcılığı üzrə maraqlı yarış təşkil edilib. Bakı Atıcılıq Mərkəzində baş tutan turnirdə nazirliyin həm kişi, həm də qadın əməkdaşları səriştələrini nümayiş etdirərək ən dəqiq nişançı adını qazanmaq üçün mübarizə aparıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, kişilər arasında keçirilən yarışda Mikayıl Novruzov bütün rəqiblərini qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Kənan Əliyev gümüş medalla kifayətləndiyi halda, Erkan Sağdıç yarışı üçüncü yerdə tamamlayaraq ilk üçlüyü qapayıb.

Qadınların mübarizəsi də eyni dərəcədə gərgin və maraqlı keçib. Ləman Həsənzadə sərgilədiyi dəqiq atışlarla turnirin qalibi adını qazanıb. İlahə Çələbiyeva ikinci yerə layiq görüldüyü halda, Nərmin Hüseynova üçüncü pillədə qərarlaşaraq mükafatçılar sırasına daxil olub.

