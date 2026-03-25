25 Mart 2026
AZ

Samboçumuz Elvin Bağırov beynəlxalq turnirdə medal qazanıb

Sambo
Xəbərlər
25 Mart 2026 21:57
95
23-26 mart tarixlərində Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keciriləcək kisilər arasında “Sambo təsisçilərinə həsr olunmuş kubok” yarışı keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, yarışda 71 kq çəki dərəcəsində təmsiçimiz Elvin Bağırov bürünc medal qazanıb.

Turnirdə olkəmizi 7 idmançı Sahib Babayev (58 kq), Mirfəttah Seyidəliyev (64kq), Elvin Bağırov (71 kq), Ricad Nadirov (79kq), Adil Adilzadə (88 kq), Aqani Məmmədov (98kq), Məhəmməd Məmmədzadə (+98 kq) və kisilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Vahid Tarverdiyev təmsil edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

