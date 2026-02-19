İslam Maxaçev sambo idmanı üzrə rəsmi səfir təyin edilib

Rusiyalı UFC çempionu İslam Maxaçev fevralın 18-də Moskvadakı “Luijniki” arenasında yerləşən Beynəlxalq Sambo Mərkəzində Vasili Şestakovla görüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Sambo Federasiyasının (FIAS) rəhbəri olan Vasili Şestakov İslam Maxaçevi sambonun rəsmi səfiri təyin olunduğunu açıqlayıb.
Görüşdə həmçinin idmançıya təşkilatın xatirə nişanını və üzərində onun soyadı, adı və atasının adı yazılmış gödəkçə təqdim edib.
V. Şestakov bildirib ki, UFC çempionunun sambonun inkişafında iştirakı bu idman növünün Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil edilməsinə töhfə verə bilər.
Onun sözlərinə görə, İslam Maxaçev sambonun dünya idmanında ən yüksək zirvələrə aparan yol açdığını göstərən parlaq nümunədir. Sambo xalçasındakı qələbələrdən UFC çempionluğuna qədər uzanan karyerası milyonlarla insan üçün ilham mənbəyidir.
FIAS rəhbərliyi Maxaçevin sambonun populyarlaşmasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirərək ona “Dünyada sambo səfiri” fəxri adını təqdim edib.