18 Mart 2026 16:41
Qardaşına görə xalçaya çıxmayan Amil Qasımovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Sambo üzrə ikiqat Avropa və birqat dünya çempionu Amil Qasımov uzun illərdən sonra müsahibə verib.

İdman.Biz Azərbaycanın sambo üzrə sonuncu dünya çempionu ilə müsahibəni təqdim edir.

- Siz Gəncədə doğulmusunuz və burada güləş həmişə prioritet olub. Necə oldu ki, sambo ilə məşğul oldunuz?

- Mənim seçimim yox idi (gülür). Qardaşım Ramil Qasımov – para cüdo üzrə Paralimpiya çempionudur və o da karyerasına sambodan başlayıb. Əmim oğlu Şahmurad Qasımov da samboçudur, dünya çempionudur. Belə böyük qardaşların olduğu yerdə bu idman növündən yan keçmək mümkün deyildi. Üstəlik, mənim vaxtımda Gəncədə sambo cüdo və sərbəst güləşdən daha populyar idi.

- Amma qardaşınız sonda cüdonu seçdi...

- Bəli, yaxşı nəticələr göstərirdi. Sonra görmə qabiliyyəti ilə bağlı problemlər yarandı, əvvəl çıxışlarını dayandırdı, daha sonra para cüdoçu kimi davam etdi və 2016-cı ildə çempion oldu. Şahmurad isə 1997-ci ildə, federasiyamızın hazırkı prezidenti Ceyhun Məmmədovun də çıxış etdiyi dövrdə dünya çempionu olmuşdu. Mən isə samboda qaldım, ayrıla bilmədim.

Birincisi, burada özümü daha rahat hiss edirdim. Nəticələr də bunu göstərir: cüdoda maksimum ölkə çempionatında ikinci olmuşam. Samboda isə dünya çempionu, ikiqat Avropa çempionu və bir çox turnirin mükafatçısıyam. İkincisi, dünya çempionu statusu mütləqdir - səni belə təqdim edəndə çoxları hansı növdə qalib gəldiyini soruşmur. Bu, idmanda ən yüksək nailiyyətdir.

- Buna baxmayaraq, cüdoda qardaşınıza görə Azərbaycan çempionu ola bilmədiniz...

- Bu da fakt deyil (gülür). Bəli, bir dəfə eyni çəki dərəcəsində - 73 kq-da çıxış etdik və yarımfinalda qarşılaşdıq. Təbii ki, güləşmədik - mən sadəcə xalçaya çıxmadım. O isə məni çox razı salmağa çalışırdı ki, çıxış edim. Amma mən kiçik qardaş kimi başqa cür davrana bilməzdim.

- Dünya çempionluğu üçün nələrdən imtina etmək lazımdır?

- Çox şeydən. Əsas məsələ məqsədə tam fokuslanmaqdır. Məişət qayğılarını, qazanc haqqında düşüncələri, şəxsi problemləri kənara qoymaq lazımdır. Valideynlərimə minnətdaram, onlar həmişə deyirdilər ki, iş və pul haqqında düşünmə, yalnız samboya fokuslan. Mən də belə etdim.

- 2014-cü ildə dünya çempionu oldunuz, amma titulunuzu qoruya bilmədiniz. Nə çatmadı?

- İlk Avropa Oyunlarında aldığım zədə mane oldu. Orada “gümüş” qazandım. Dünya çempionatına cəmi üç ay qalırdı və tam bərpa oluna bilmədim. Amma psixoloji səhv də oldu: Avropa çempionluğundan sonra arxayınlaşdım, düşündüm ki, dünya çempionatını da asan qazanacağam. Bu, mənim üçün böyük dərs oldu – belə turnirlərdə bir an da diqqəti itirmək olmaz. Nəticədə finalda uduzdum və titulumu qoruya bilmədim.

- Niyə son 12 ildə yeni dünya çempionumuz olmayıb?

- İstedadlı idmançılar var, federasiya da yeni ulduzların axtarışı üçün böyük iş görür. Problem ondadır ki, çempion olmaq hər kəsə nəsib olmur. Bunun üçün sona qədər getməyə hazır olmaq lazımdır. Məqsədə daim fokuslanmaq, çəkiyə nəzarət etmək, ölkədə birinci olmaq, beynəlxalq rəqibləri öyrənmək vacibdir. Uğur o zaman gəlir ki, qalib gəlmək arzusu hər şeydən üstün olur. Əminəm ki, Azərbaycan sambosunda yeni dünya çempionu uzaqda deyil.

İdman.Biz
