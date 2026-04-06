Yelkənçilərimiz Sloveniyada beynəlxalq reqatada iştirak ediblər - FOTO

Azərbaycan yelkənçiləri Sloveniyanın Portoroj şəhərində keçirilmiş yelkənli qayıq üzrə “Sailing Point Easter 2026” beynəlxalq reqattasında çıxış ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, komanda üzvlərindən heç biri medalçılar sırasına düşə bilməyib.
Kamal Bəşirli (14 yaş) “Qızıl” qrupda, Emel Məmmədli, Furkan Mustafayev və Səma Mansurzadə “Gümüş” qrupda, Amira Bayramova “Bürünc” qrupda, Amin Cəlilzadə isə “Zümrüd” qrupda mübarizə aparıblar.