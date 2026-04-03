Yelkən idmanı üzrə “Sailing Point Easter Regatta 2026”nın ikinci günü başa çatıb - FOTO

Sloveniyada keçirilən “Sailing Point Easter Regatta 2026” beynəlxalq yelkən yarışı davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan idmançılarının da mübarizə apardığı reqatanın 2-ci günü Portoroj akvatoriyasında əlverişli hava şəraiti və yüksək rəqabətlə yadda qalıb.
Sabit dəniz küləyi iştirakçılara 3 yarış keçirmək imkanı verib. Bununla da ümumi yarış sayı 6-ya çatıb və turnir cədvəlində liderlər qrupu formalaşmağa başlayıb.
“Sailing Point Easter Regatta 2026”nın 3-cü günündə də maraqlı və gərgin mübarizənin davam edəcəyi gözlənilir.