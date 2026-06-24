24 İyun 2026
AZ

Milli Paralimpiya Komitəsində Tunis Qran-prisinin mükafatçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

Paralimpizm
Xəbərlər
24 İyun 2026 17:28
87
Milli Paralimpiya Komitəsində Tunis Qran-prisinin mükafatçıları ilə görüş keçirilib

Milli Paralimpiya Komitəsində (MPK) Tunis Qran-prisində uğur qazanan nüvəitələmə üzrə paraatletlərlə görüş təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, tədbirdə turnirin gümüş və bürünc medalçıları - Oloxan Musayev, Samir Nəbiyev, Rüfət Rəfiyev və Elvin Astanov, həmçinin yığmanın baş məşqçisi Oleq Panyutin iştirak ediblər.

Görüş zamanı Tunis Qran-prisində nümayiş etdirilən çıxışlar barədə danışılıb, idmançıların yarışla bağlı təəssüratları dinlənilib.

Eyni zamanda, qarşıdan gələn beynəlxalq yarışlar, hazırlıq planları və komandanın gələcək hədəfləri ətrafında müzakirələr aparılıb.

MPK-nın baş katibi Toğrul Rəhimov paraatletləri uğurlu nəticələr münasibətilə təbrik edib, onların gələcəkdə də Azərbaycanı beynəlxalq arenada layiqincə təmsil edəcəklərinə əminliyini ifadə edib.

Görüşdə qurumun prezidentinin müşaviri Şahin Kazımzadə, İdman şöbəsinin müdiri Cavad Axundzadə və komitənin digər nümayəndələri də iştirak ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parabadmintonçumuz İbrahim Əliyev beynəlxalq turnirdə üçüncü olub - FOTO
22 İyun 15:37
Paralimpizm

Parabadmintonçumuz İbrahim Əliyev beynəlxalq turnirdə üçüncü olub - FOTO

O, turniri bürünc medalla başa vurub
Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb
19 İyun 12:31
Paralimpizm

Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb

Elvin Astanovdan sonra digər paraatletlər də medal əldə edib
Paralimpiya çempionu Oloxan Musayev Tunis Qran-prisində gümüş medal qazanıb
17 İyun 10:55
Paralimpizm

Paralimpiya çempionu Oloxan Musayev Tunis Qran-prisində gümüş medal qazanıb

Milliyə baş məşqçi Oleq Panyutin rəhbərlik edir
İdmançılarımızın beynəlxalq uğurları Paralimpiya Komitəsində müzakirə olundu - FOTO
10 İyun 16:29
Paralimpizm

İdmançılarımızın beynəlxalq uğurları Paralimpiya Komitəsində müzakirə olundu - FOTO

Parataekvondoçular əldə etdikləri uğurları və gələcək planlarını bölüşüblər
MPK-nın nümayəndə heyəti Türkiyədə keçirilən forumda iştirak edib
8 İyun 14:50
Paralimpizm

MPK-nın nümayəndə heyəti Türkiyədə keçirilən forumda iştirak edib

Avropa Paralimpiya Komitəsinin təşkil etdiyi tədbirdə 23 ölkənin nümayəndələri paraidmanın inkişafını müzakirə ediblər
Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO
7 İyun 22:51
Paralimpizm

Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Almaniyada bir qızıl və iki bürünc mükafat qazanıb

Ən çox oxunanlar

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb