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Paralimpiya çempionu Oloxan Musayev Tunis Qran-prisində gümüş medal qazanıb

Paralimpizm
Xəbərlər
17 İyun 2026 10:55
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Paralimpiya çempionu Oloxan Musayev Tunis Qran-prisində gümüş medal qazanıb

Azərbaycanın paralimpiya çempionu Oloxan Musayev Tunisdə təşkil olunan Qran-pridə gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, nüvəitələmə yarışında F55 kateqoriyasında çıxış edən paralimpiyaçı 11.64 metr nəticə göstərib.

Daha əvvəl komandanın digər üzvü Rüfət Rəfiyev F36 kateqoriyasında gümüş medala sahib olub.

Qeyd edək ki, iyunun 19-da başa çatacaq yarışda Azərbaycanı nüvəitələmə növündə Oloxan Musayev (F55), Elvin Astanov (F53), Samir Nəbiyev (F57), Ömər Bozbaxov (F57) və Rüfət Rəfiyev (F36) təmsil edirlər. Samir Nəbiyev və Ömər Bozbaxov nüvəitələmə ilə yanaşı, diskatma yarışında da qüvvələrini sınayacaqlar.

Milliyə baş məşqçi Oleq Panyutin rəhbərlik edir.

İdman.Biz
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