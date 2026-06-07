7 İyun 2026
AZ

Qaşim Maqomedovdan Qran-pridə bürünc medal - YENİLƏNİB + FOTO

Paralimpizm
Xəbərlər
7 İyun 2026 21:44
355
Qaşim Maqomedovdan Qran-pridə bürünc medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan taekvondo millisinin üzvü Qaşim Maqomedov İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən Dünya Taekvondo Qran-pri turnirində medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 58 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız yarışı bürünc medalla başa vurub.

Maqomedov fəxri kürsüyə gedən yolda italiyalı, yunanıstanlı və çinli rəqiblərini mübarizədən kənarlaşdırıb. Bu nəticə ilə Azərbaycan millisi Roma turnirində medal hesabını açıb.

Təmsilçimiz turnirə Dünya Taekvondo Federasiyasının (WT) reytinq sıralamasına əsasən dəvət alıb. Dünya Taekvondo Qran-pri seriyası bu idman növünün ən nüfuzlu yarışlarından biri sayılır.

Romadakı yarış 5-7 iyun tarixlərində “Foro Italiko”da keçirilib. Turnirdə 58 ölkədən 369 idmançı iştirak edib.

Qeyd edək ki, Qran-pri seriyasında qazanılan nəticələr idmançıların dünya reytinqinə və Olimpiya təsnifatı xallarına təsir edir.

18:13

Taekvondo üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Qaşim Maqomedov Dünya Taekvondo Qran-pri turnirində uğurlu çıxışını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 58 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən yarışda ardıcıl üç qələbə qazanıb.

Maqomedov müvafiq olaraq İtaliya, Yunanıstan və Çin idmançılarını məğlub edərək yarımfinala vəsiqə qazanıb. Bu nəticə ilə Azərbaycan taekvondoçusu turnirdə medal şansını qoruyub.

Qeyd edək ki, Roma Qran-prisinə bu gün yekun vurulur. Turnirdə Azərbaycanı Qaşim Maqomedovla yanaşı, Cavad Ağayev və Eltac Qafarov da təmsil edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO
22:51
Paralimpizm

Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Almaniyada bir qızıl və iki bürünc mükafat qazanıb
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Dünya Kubokuna yollanan bocciaçımız bəlli oldu
3 İyun 11:28
Paralimpizm

Dünya Kubokuna yollanan bocciaçımız bəlli oldu

Sona Ağayeva Astanada keçiriləcək yarışda iştirak edəcək
Parakarateçilərimiz Avropa çempionatından üç bürünc medalla dönürlər
24 May 17:28
Paralimpizm

Parakarateçilərimiz Avropa çempionatından üç bürünc medalla dönürlər

Azərbaycan parakarateçisi Vidadi Xalıqov bu gün uğurla çıxış edib
Parakarateçilərimiz Avropa çempionatında iki bürünc medal qazanıblar
22 May 21:39
Paralimpizm

Parakarateçilərimiz Avropa çempionatında iki bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Yığmamız Avropa çempionatında üç kateqoriya üzrə təmsil olunur
Milli Paralimpiya Komitəsində paralimpiyaçılarla görüş - FOTO
20 May 15:13
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsində paralimpiyaçılarla görüş - FOTO

Avropa çempionatı və Dünya Seriyasında fərqlənən idmançılar Komitə rəhbərliyi ilə bir araya gəliblər

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək