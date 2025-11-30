30 Noyabr 2025
AZ

Milli Paralimpiya Komitəsi Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

Paralimpizm
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 16:10
33
Milli Paralimpiya Komitəsi Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Sözügüdən ölkənin Gənclər Agentliyi, Könüllülər Assosiasiyası, Özbəkistan Respublikası Prezidenti yanında Milli Himayə Agentliyi və Özbəkistan Paralimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Biz birgəyik" adlı beynəlxalq könüllülər festivalı keçirilib.

10-a yaxın ölkədən 60-dan çox nümayəndənin qatıldığı tədbirdə dövlət rəsmiləri, idman komitələri və federasiyalarının rəhbərləri, həmçinin MDB ölkələrinin könüllü agentliklərindən nümayəndələr iştirak ediblər.

Festivalda MPK-nı baş katib Toğrul Rəhimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.

Hər il ənənəvi olaraq keçirilən festivalın budəfəki əsas missiyalarından biri əlilliyi olan şəxslərin də könüllü hərəkatının bir hissəsi olduğunu qeyd etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasının vacibliyini vurğulamaq olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Parakarateçimiz Vidadi Xalıqov dünya üçüncüsü olub
00:27
Karate

Parakarateçimiz Vidadi Xalıqov dünya üçüncüsü olub

Vidadi Xalıqov Vətən müharibəsi qazisidir
Özbəkistanla paralimpiya sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib - FOTO
29 Noyabr 11:50
Paralimpizm

Özbəkistanla paralimpiya sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib - FOTO

Səfər zamanı iki ölkə arasında paralimpiya sahəsində birgə layihələr dəyərləndirilib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında üç paralimpiyaçımız mübarizə aparacaq
14 Noyabr 15:34
Paralimpizm

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında üç paralimpiyaçımız mübarizə aparacaq

Paraatletimizi yarışa baş məşqçi Oleq Panyutin, parapauerliftinqçiləri isə məşqçi Taleh Məhərrəmov hazırlayır
Azərbaycan paralimpiyaçısı: “Aktaudakı turnir bizə motivasiya və təcrübə qazandırdı”
31 Oktyabr 18:24
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiyaçısı: “Aktaudakı turnir bizə motivasiya və təcrübə qazandırdı”

Millinin üzvü Sona Ağayeva yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb
Bocciaçılarımız türkdilli dövlətlərin turnirində 7 qızıl, 1 gümüş medal qazanıblar
30 Oktyabr 19:07
Paralimpizm

Bocciaçılarımız türkdilli dövlətlərin turnirində 7 qızıl, 1 gümüş medal qazanıblar

Paralimpiyaçılarımız turniri komanda hesabında birinci pillədə başa vurub
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb
30 Oktyabr 16:27
Paralimpizm

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

Kamran Zeynalov ötən ay Avropa çempionatında bir qızıl, iki gümüş medal qazanmışdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub