2 İyul 2026
AZ

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov COP10-un Bakı iclasından danışdı

Digər
Xəbərlər
2 İyul 2026 14:07
92
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov COP10-un Bakı iclasından danışdı

Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Bakıda keçirilən UNESCO-nun İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyası üzrə Tərəflər Konfransının 10-cu sessiyası - COP10 barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, nazir jurnalistlərə açıqlamasında konfransın iki ildən bir təşkil olunduğunu və bu platformada anti-dopinq agentliklərinin, eləcə də idman nazirlərinin bir araya gəldiyini bildirib.

F.Qayıbov qeyd edib ki, konfransın hazırlıq prosesini aparmaq üçün UNESCO-da xüsusi büro fəaliyyət göstərir və həmin büroya seçkilər keçirilir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan əvvəlki - 9-cu konfransın bürosunda da təmsil olunub:

“O zaman mən vitse-prezident idim. 10-cu konfrans üçün isə bizi prezident seçdilər. Bu artıq ikinci iclasımızdır. Birinci toplantı Parisdə, UNESCO-nun baş qərargahında keçirildi”.

Nazir Bakının belə tədbirlərə ev sahibliyi etməsinin təsadüfi olmadığını vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycan paytaxtı dünyanın idman paytaxtı seçilib və ölkədə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq yarışlar, tədbirlər keçirilir.

F.Qayıbovun sözlərinə görə, məhz bu səbəbdən növbəti iclasın Bakıda təşkili qərara alınıb. Toplantıda təsdiq komitəsi və digər komitələrin nümayəndələri iştirak ediblər, bəzi şəxslər isə müzakirələrə onlayn formatda qoşulublar.

Nazir iki gün davam edən iclasların səmərəli keçdiyini deyib:

“Düşünürəm ki, iclaslarımız çox konstruktiv oldu və yekunda yaxşı qərarlar qəbul edildi”.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UNESCO rəsmisi: “Bakıda olmaqdan çox məmnunam”
14:34
Digər

UNESCO rəsmisi: “Bakıda olmaqdan çox məmnunam”

Qustavo Merino dopinqlə mübarizədə Azərbaycanın rolunu yüksək qiymətləndirib
Fərid Qayıbov: “Bakı UFC və “Formula-1” ilə idman turizmini gücləndirir”
13:38
Digər

Fərid Qayıbov: “Bakı UFC və “Formula-1” ilə idman turizmini gücləndirir”

beynəlxalq yarışların Azərbaycana həm idman, həm də turizm baxımından ciddi töhfə verdiyini bildirib
Qambiyanın gənclər və idman naziri: “Bakıdakı idman obyektləri yüksək səviyyəli infrastruktur nümunəsidir”
12:46
Digər

Qambiyanın gənclər və idman naziri: “Bakıdakı idman obyektləri yüksək səviyyəli infrastruktur nümunəsidir”

Bakari Badjie iki ölkə arasında birgə komitənin yaradıldığını və mübadilə proqramlarının hazırlandığını bildirib
Safa Koçoğlu Gürsoy: “Azərbaycanla təmiz idman və dopinqlə mübarizədə eyni mövqedəyik”
12:40
Digər

Safa Koçoğlu Gürsoy: “Azərbaycanla təmiz idman və dopinqlə mübarizədə eyni mövqedəyik”

Bakıda dopinqlə mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub
Rusiyanın naziri: “Azərbaycanla idman sahəsində tərəfdaşlığımız getdikcə möhkəmlənir”
12:19
Digər

Rusiyanın naziri: “Azərbaycanla idman sahəsində tərəfdaşlığımız getdikcə möhkəmlənir”

Rusiyalı nazir Fərid Qayıbovun UNESCO-dakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib
Avropa Parlamentindən FIFA-ya çağırış: Rusiya Azərbaycanda keçiriləcək U-15 dünya çempionatına buraxılmasın
11:46
Digər

Avropa Parlamentindən FIFA-ya çağırış: Rusiya Azərbaycanda keçiriləcək U-15 dünya çempionatına buraxılmasın

Boykot məktubunu 44 deputat imzalayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb