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Bastoni azyaşlı ilə əlaqədə şübhəli bilinir

Digər
Xəbərlər
1 İyul 2026 08:17
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Bastoni azyaşlı ilə əlaqədə şübhəli bilinir

“İnter” və İtaliya milli komandasının 27 yaşlı müdafiəçisi Alessandro Bastoni yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə intim münasibətdə olmaqda şübhəli bilinir.

İdman.Biz bu barədə "La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, futbolçu Milan prokurorluğundan onunla bağlı araşdırmanın aparılması barədə rəsmi bildiriş alıb. Bastoni yaxın günlərdə dindiriləcək.

İddialara görə, istintaq elit eskort xidməti şəbəkəsi ilə bağlı işlə bağlıdır. Bastoni həmin vaxt 17 yaşında olan bir qızla intim münasibətdə olmaqda şübhəli bilinir. Bu görüş istintaq sənədlərində qeydə alınıb, lakin qızın özü onunla Alessandro arasında heç bir cinsi əlaqənin olmadığını bildirib.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, bu işə “İnter”, “Milan”, “Yuventus”, “Sassuolo” və “Verona” nümayəndələri də daxil olmaqla ən azı 70 futbolçu cəlb olunub.

İdman.Biz
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