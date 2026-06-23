Olimpiya Günü: Azərbaycanın 56 medallıq idman yolu - FOTO

23 iyun ölkəmiz üçün təkcə beynəlxalq idman təqvimində əlamətdar tarix deyil, həm də Azərbaycanın Olimpiya hərəkatında keçdiyi yolu xatırlamaq üçün mühüm gündür.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər il 23 iyun dünyada Beynəlxalq Olimpiya Günü kimi qeyd olunur. Bu tarix Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 1894-cü ildə yaradılması ilə bağlıdır. Günün əsas məqsədi idmanın birləşdirici gücünü, sağlam həyat tərzini, dostluq, hörmət və ədalətli mübarizə prinsiplərini təbliğ etməkdir.
Azərbaycan Olimpiya hərəkatına müstəqillik əldə etdikdən dərhal sonra qoşulub. 1992-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi yaradılıb, bir il sonra isə ölkəmiz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü olub. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi ilk dəfə 1996-cı ildə Atlanta Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil olunub. Həmin yarışda komandamız 23 idmançı ilə çıxış edib və bir gümüş medal qazanıb.
Milli Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycan idmançıları müstəqillik dövründə səkkiz Yay və altı Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak ediblər. Bu müddətdə ölkəmiz ümumilikdə 56 medal qazanıb. Onlardan doqquzu qızıl, 16-sı gümüş, 31-i isə bürüncdür.
Azərbaycanın Olimpiya tarixində ən uğurlu çıxışlarından biri Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarında qeydə alınıb. Həmin yarışda idmançılarımız bir qızıl, yeddi gümüş və 10 bürünc olmaqla 18 medal əldə ediblər. Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında isə Azərbaycan yeddi medalla yarışı başa vurub.
Ölkəmizin Olimpiya uğurlarında güləş, cüdo, boks, taekvondo, atıcılıq və digər idman növlərinin xüsusi payı var. Bu nəticələr təkcə ayrı-ayrı idmançıların şəxsi nailiyyəti deyil, həm də Azərbaycanda idmana göstərilən diqqətin və formalaşan məktəblərin göstəricisidir.
Son illərdə ölkədə idman infrastrukturunun genişlənməsi də bu prosesin əsas hissələrindən biridir. Bakıda və regionlarda idman komplekslərinin istifadəyə verilməsi, uşaq və yeniyetmələrin müxtəlif idman növlərinə cəlb olunması, federasiyaların fəaliyyətinin gücləndirilməsi gələcək Olimpiya uğurları üçün baza yaradır.
Azərbaycan yalnız idmançı yetişdirən ölkə kimi deyil, həm də böyük yarışlara ev sahibliyi edən dövlət kimi tanınır. Bakı 2015-ci ildə ilk Avropa Oyunlarını, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarını, 2019-cu ildə isə Avropa Gənclər Olimpiya Festivalını qəbul edib.
Beynəlxalq Olimpiya Günü Azərbaycan üçün keçmiş uğurları xatırlamaqla yanaşı, gələcək hədəflər barədə düşünmək imkanı yaradır. Əsas məsələ təkcə medal sayını artırmaq deyil, həm də idmanı daha geniş kütlələr üçün əlçatan etmək, sağlam həyat tərzini təşviq etmək və yeni nəsil Olimpiya çempionları yetişdirməkdir.