22 İyun 2026
AZ

Azərbaycan və Türkmənistan arasında idman sahəsində əməkdaşlıq memorandumu mübadilə olunub

Digər
Xəbərlər
22 İyun 2026 14:18
43
Azərbaycan və Türkmənistan arasında idman sahəsində əməkdaşlıq memorandumu mübadilə olunub

Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin iyunun 22-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov prezidentlərin Birgə Bəyanatını imzaladılar.

“Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Türkmənistanın Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Dövlət Komitəsi arasında idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nu Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Türkmənistan Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allaberdi Saparov mübadilə etdilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hakimi təcavüz iddiası ilə bağlı susqunluğunu pozdu
03:15
Futbol

Hakimi təcavüz iddiası ilə bağlı susqunluğunu pozdu

Mərakeş millisinin kapitanı məhkəmə qərarından sonra ilk dəfə açıqlama verib
DÇ-2026-nın rəsmi topu kosmosa göndərilib - VİDEO
21 İyun 13:56
DÇ-2026

DÇ-2026-nın rəsmi topu kosmosa göndərilib - VİDEO

“Trionda” Beynəlxalq Kosmik Stansiyada sınaqdan keçirilib
Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
20 İyun 15:46
Digər

Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

Rəsmi açılış mərasimindən sonra tədbirin bədii hissəsi çərçivəsində konsert proqramı təqdim olunub
Rəsul Çunayev “Səhər idmanı” layihəsinə qoşulub - FOTO
20 İyun 12:38
Digər

Rəsul Çunayev “Səhər idmanı” layihəsinə qoşulub - FOTO

Dədə Qorqud parkında açıq hava məşqi keçirilib
Ansu Fati müğənniliyə keçir
19 İyun 19:31
Digər

Ansu Fati müğənniliyə keçir

Fati gizli şəkildə Pol Poqba ilə Nitsadakı səsyazma studiyalarında çalışıb
LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO
19 İyun 17:41
Digər

LEGO-dan sürət rekordu: Hiperkar 111 km/saat yığdı - VİDEO

“Koenigsegg” ilə birgə hazırlanan tam ölçülü “Sadair’s Spear” idarə edilə bilən real model kimi sınaqdan keçirilib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub