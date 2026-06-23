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Ramil Quliyevin xanımının Olimpiya medalı əlindən alındı - FOTO

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23 İyun 2026 10:49
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Ramil Quliyevin xanımının Olimpiya medalı əlindən alındı - FOTO

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi London-2012 Yay Olimpiya Oyunlarının nəticələri ilə bağlı növbəti qərarını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, dəyişiklik yüngül atletika üzrə qadınların 800 metr məsafəyə qaçış yarışına aiddir. BOK-un qərarına əsasən, Yekaterina Quliyevanın həmin yarışdakı nəticəsi ləğv edilib.

Rusiya yığmasının heyətində Yekaterina Poistoqova soyadı ilə çıxış edən idmançı əvvəlcə London-2012-də bürünc medal qazanıb. Sonradan Mariya Savinovanın dopinqə görə diskvalifikasiyasından sonra Poistoqova gümüş medalçı elan olunub.

Eyni müddətdə Poistoqova da dopinq pozuntularına görə iki il müddətinə diskvalifikasiya edilsə də, İdman Arbitraj Məhkəməsinin qərarı ilə Olimpiya medalını qoruya bilib.

Lakin yeni qərardan sonra onun da adı medalçılar siyahısından çıxarılıb. Nəticədə keniyalı Pamela Celimo gümüş, ABŞ təmsilçisi Alisiya Montanyo isə bürünc medal alacaq.

Quliyeva bu qərardan apellyasiya şikayəti verib. Amma onun etirazı 2025-ci ilin mayında rədd olunub. Bundan sonra BOK yarışın yekun nəticələrini yenidən dəyişdirmək qərarına gəlib.

Beləliklə, London-2012-nin qadınlar arasında 800 metr yarışında medal bölgüsü yenidən formalaşıb. Cənubi Afrika Respublikasının idmançısı Kaster Semenya qızıl medalçı kimi qalır. Celimo ikinci, Montanyo isə üçüncü yerə yüksəlib.

Qeyd edək ki, Quliyeva hazırda Türkiyəni təmsil edir. O, Azərbaycan əsilli dünya çempionu Ramil Quliyevin həyat yoldaşıdır.

İdman.Biz
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