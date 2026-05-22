22 May 2026
AZ

Balıqçılıq ölkə ərazisində yayılan idman növü kimi tanınıb

Digər
Xəbərlər
22 May 2026 23:10
66
Balıqçılıq ölkə ərazisində yayılan idman növü kimi tanınıb

Mayın 22-də Gənclər və İdman Nazirliyinin növbəti Kollegiya iclası keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, nazir Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda gündəliyə əsasən bir sıra məsələlər müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

İclasda 2025-ci ilin “İdman səfirləri”nin hesabatı dinlənilib və qəbul edilib. Həmçinin ölkə ərazisində yayılan idman növləri və fənlərinin tanınması, ictimai birliklərə respublika idman federasiyası statusunun verilməsi, federasiyaların fəaliyyət istiqamətlərinə yeni idman növləri və fənlərinin əlavə edilməsi məsələlərinə baxılıb. Kollegiyanın qərarına əsasən, Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının fəaliyyət istiqamətinə balıqçılıq idman növü də əlavə edilib və bu idman növü ölkə ərazisində yayılan idman növü kimi tanınıb.

Eyni zamanda “Motosiklet İdmanı Federasiyası” İctimai Birliyinin respublika idman federasiyası statusu təsdiq olunub. Həmçinin “Motokros tipli motosiklet”, “Enduro tipli motosiklet”, “İdman tipli motosiklet”, “Şosse yarışları tipli motosiklet”, “Ekstremal motosiklet çıxışları”, “Kvadrokros”, “Turistik tipli motosiklet” və “Moto-turizm”, eləcə də “Həvəskar motosiklet yarışları” “Motosiklet İdmanı Federasiyası” İctimai Birliyinin ölkə ərazisində yayılan idman fənləri olaraq tanınıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA baş katibi Ombudsmanla birgə layihələri müzakirə edib
18:27
Digər

AFFA baş katibi Ombudsmanla birgə layihələri müzakirə edib - FOTO

AFFA-nın baş katibi Ombudsmanla görüşüb
Rusiya basketbolçularının avtobusu qəzaya düşdü, ölən var - FOTO/VİDEO
13:12
Digər

Rusiya basketbolçularının avtobusu qəzaya düşdü, ölən var - FOTO/VİDEO

“Bionord Pro” komandasının üzvləri yarışından qayıdarkən ağır hadisə baş verib
Bakıda dənizdə kütləvi üzgüçülük aksiyası keçirilib - FOTO
12:55
Digər

Bakıda dənizdə kütləvi üzgüçülük aksiyası keçirilib - FOTO

100-dək iştirakçı eyni vaxtda dənizdə üzərək aksiyaya qoşulub
Peterhofda dəhşətli yanğın: 18 yarış atı tələf oldu
12:29
Digər

Peterhofda dəhşətli yanğın: 18 yarış atı tələf oldu

Atçılıq bazasında baş verən yanğının səbəbi araşdırılır
İkiqat NASCAR çempionu Kayl Buş 41 yaşında vəfat edib
02:39
Digər

İkiqat NASCAR çempionu Kayl Buş 41 yaşında vəfat edib

Kayl Buş 2003-cü ildən NASCAR-da yarışırdı
Dünya çempionatında medal qazanan deflimpiyaçılarla görüş keçirilib
21 May 19:50
Digər

Dünya çempionatında medal qazanan deflimpiyaçılarla görüş keçirilib - FOTO

Görüşün sonunda məşqçi və idmançılara Komitə adından mükafatlar təqdim edilib

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək