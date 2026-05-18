18 May 2026
AZ

Bakıda inklüziv antidopinq yanaşmalarına həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib - FOTO

Digər
Xəbərlər
18 May 2026 15:13
82
Bakıda inklüziv antidopinq yanaşmalarına həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib

BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) ərəfəsində təşkil olunan “Bakı Şəhərsalma Həftəsi” çərçivəsində “Gender bərabərliyi çərçivəsində şəhər və regionlarda idman mühitindəki qadın və qız idmançılar üçün inklüziv antidopinq yanaşmaları” mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə idmanda gender bərabərliyi, inklüzivlik, sağlam və təhlükəsiz idman mühitinin formalaşdırılması, həmçinin antidopinq siyasətində beynəlxalq təcrübə müzakirə olunub.

Konfransda Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev, Milli Məclisin deputatı Nigar Arpadarai, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Elnur Məmmədov, AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə və digər yerli, xarici ekspertlər çıxış ediblər.

Plenar sessiyalarda qadın idmançılar üçün inklüziv mühitin yaradılması, risk faktorları, təhsil yanaşmaları və gender əsaslı antidopinq siyasətinin effektivliyi müzakirə olunub.

Tədbirin sonunda iştirakçılar təmiz idman prinsiplərinin və gender bərabərliyinin təşviqinin vacibliyini vurğulayıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı aykidoçular beynəlxalq festivalda iştirak ediblər
10:11
Digər

Azərbaycanlı aykidoçular beynəlxalq festivalda iştirak ediblər

Festivalda 16 ölkədən aykido ustaları iştirak ediblər
Boks üzrə keçmiş ölkə çempionunun meyiti tapılıb
16 May 22:08
Digər

Boks üzrə keçmiş ölkə çempionunun meyiti tapılıb

Rza Rzayev Sumqayıt şəhər boks məktəbinin yetirməsidir
Şəhər mühitində idmanın inkişafı ASA-da müzakirə edilib - FOTO
15 May 09:23
Digər

Şəhər mühitində idmanın inkişafı ASA-da müzakirə edilib - FOTO

Tədbir “Şəhərsalma və Memarlıq İli” çərçivəsində təşkil olunub
Fərid Qayıbovdan “Bakı-Xankəndi” mesajı: “Böyük yarış Qarabağa qayıtdı”
14 May 15:13
Digər

Fərid Qayıbovdan “Bakı-Xankəndi” mesajı: “Böyük yarış Qarabağa qayıtdı”

Gənclər və idman naziri beynəlxalq velosiped yarışının Azərbaycanda, xüsusilə Qarabağda keçirilməsini mühüm hadisə adlandırıb
Xankəndi stadionunda bərpa işlərinin başa çatacağı tarix açıqlanıb
14 May 15:01
Digər

Xankəndi stadionunda bərpa işlərinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Fərid Qayıbov bəzi avadanlıqların xaricdən gətiriləcəyini açıqlayıb
“Qarabağ” yeni tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
14 May 12:57
Digər

“Qarabağ” yeni tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

Şirkət klubun rəsmi nəqliyyat tərəfdaşı olacaq

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq