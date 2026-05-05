5 May 2026
AZ

Fərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb - FOTO

Digər
Xəbərlər
5 May 2026 16:20
168
Fərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb - FOTO

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüş keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Ardınca “Azərbaycan Respublikasının idman ustası” adına layiq görülən idmançılara müvafiq vəsiqə və döş nişanları təqdim edilib.

Daha sonra nazir Fərid Qayıbov idmançıların beynəlxalq arenalarda qazandıqları uğurları yüksək qiymətləndirərək onları və məşqçilərini təbrik edib. Nazir bildirib ki, mart ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni 13 ölkədə səsləndirilib, idmançılarımız isə ümumilikdə 82 qızıl, 56 gümüş və 70 bürünc medal qazanıblar.

Tədbir zamanı beynəlxalq yarışlarda əldə olunan nəticələri əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib. Bir sıra idman növləri üzrə nümayəndələr isə iştirak etdikləri yarışlar və əldə etdikləri nailiyyətlər barədə məlumat veriblər.

Qeyd edək ki, sonda nazir Fərid Qayıbov idmançılara gələcək yarışlarda da uğurlar arzulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kolumbiyada “Monster Truck” faciəsi - VİDEO
10:48
Digər

Kolumbiyada “Monster Truck” faciəsi - VİDEO

Popayan şəhərində keçirilən şouda nəhəng avtomobil tamaşaçıların üzərinə sürülüb
Fərid Qayıbov: “Aprel ayında müxtəlif idman növlərində möhtəşəm qələbələrimiz oldu”
4 May 21:56
Digər

Fərid Qayıbov: “Aprel ayında müxtəlif idman növlərində möhtəşəm qələbələrimiz oldu”

Nazir ötən ayı “fəaliyyətlər və nailiyyətlərlə zəngin daha bir ay” adlandırıb
Kəndirlə mübarizə yığmamız “Turan Kuboku”nda birinci yeri tutub - FOTO
4 May 15:46
Digər

Kəndirlə mübarizə yığmamız “Turan Kuboku”nda birinci yeri tutub - FOTO

Beynəlxalq turnirdə yüksək nəticə
Niyə bütün istedadlı uşaqlar çempion olmur? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO
4 May 14:05
Digər

Niyə bütün istedadlı uşaqlar çempion olmur? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO

Alimlər gənc idmançıların dünya səviyyəsinə yüksəlməsində əsas amili müəyyən ediblər
Azərbaycan kapoeyraçıları Almaniyada üç medal qazanıblar - FOTO/VİDEO
4 May 12:32
Digər

Azərbaycan kapoeyraçıları Almaniyada üç medal qazanıblar - FOTO/VİDEO

Yarış Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilib
Türkiyənin aparıcı media qurumları ASA barədə reportaj hazırlayıblar - FOTO
4 May 09:56
Digər

Türkiyənin aparıcı media qurumları ASA barədə reportaj hazırlayıblar - FOTO

Hazırlanan süjet yaxın günlərdə Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq